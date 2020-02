Un homme a été abattu dans le parking devant sa fille et était paraplégique

Un homme de 35 ans Il a été abattu devant sa fille de 10 ans dans le parking du magasinage Soleil de la fête de Buenos Aires à San Isidro, pour un criminel qui a arraché une chaîne en or et s’est enfui dans une voiture avec deux complices.

Dans le cas, qui était connu aujourd’hui, il n’y a pas de détenus et l’hypothèse principale des chercheurs est que Les auteurs pourraient être des étrangers qui composent un groupe qui vole dans les centres commerciaux.

L’incident s’est produit mercredi dernier, vers 20 h 20, dans le parking du centre commercial mentionné situé à la jonction de la route panaméricaine et de la route de Buen Ayre, dans la ville de Boulogne.

La victime, Sébastien Dominguez (35), qui dirige une usine textile, Il est hospitalisé en soins intensifs à l’hôpital de San Isidro, où il a subi une intervention chirurgicale et est actuellement paraplégique, sans sensibilité thoracique.

Dominguez était allé au centre commercial pour acheter un cadeau de son père et quand il a traversé le parking avec sa fille de 10 ans, il est retourné dans sa voiture, où sa sœur et son autre fils de 4 ans l’attendaient, il a été approché par un voleur qui l’a arnaqué une chaîne en or et lui a tiré dessus.

«Ma fille de 10 ans a tout vu. Elle m’a dit qu’ils discutaient, que son père était heureux et lui disait à quel point il était grand, quand il a vu un homme avec un mauvais visage dans le capot d’une voiture. Ces ordures ont étreint Sebastian par derrière, ont déchiré une chaîne en or et lui ont tiré dessus », a déclaré Johana, l’épouse de la victime.

“Quand il a vu le revolver, mon bébé est sorti en courant demander de l’aide à sa tante, la sœur de Sebastian, qui était dans la voiture, et m’a appelé désespérément sur mon téléphone portable pour me faire savoir que le père avait été abattu et était par terre.” La femme a raconté.

Johana a dit que son mari lui avait dit plus tard que lorsqu’elle sentait l’étreinte, “elle pensait que c’était une amie”, mais Ils lui ont dit de “ne pas bouger” et ils ont enlevé la chaîne.

«Tout est allé très vite, il a eu le réflexe de vouloir le frapper, mais il ne sait pas s’il a pu lui donner l’ananas. Il m’a dit qu’il n’avait pas eu le temps de se faire tirer dessus, qu’il ne savait pas si celui qui l’avait tué était ce voleur ou un autre qui était dans la voiture », a déclaré Johana.

Dominguez a déclaré à sa femme que l’homme qui l’avait attaqué Il était “morocho, à peu près de son âge, c’est-à-dire environ 35 ans, qu’il pouvait être étranger et avait une bague brillante à une oreille”.

Concernant l’état de santé de son mari, la femme a expliqué que “la balle, qui, selon eux, était de calibre 22, est entrée dans son épaule droite, a traversé son cou et a été logée dans son épaule gauche”.

«En raison de l’onde de choc, les médecins m’ont dit que la moelle osseuse était affectée. Il était d’abord tétraplégique, mais après l’opération, il y a eu une amélioration et il a commencé à bouger les bras. Maintenant, il est paraplégique, il ne sent rien de sa poitrine vers le bas. »Johana a détaillé.

L’affaire est examinée par le procureur Sergio Szyldergemejn, de l’unité fonctionnelle pédagogique décentralisée (UFI) de Boulogne, et par des détectives du poste de police local et de la délégation départementale des enquêtes (DDI) de San Isidro.

Les enquêteurs ont déjà effectué une première enquête sur les vidéos des caméras de sécurité dans le parking du centre commercial qui a capturé la scène, bien qu’à une distance qui ne permette pas de voir clairement les visages des suspects.

Ils savent qu’au moins trois étaient des criminels qui se sont ensuite échappés dans une voiture de marque Chevrolet Prisma: l’attaquant direct, un complice qui s’apprêtait à s’approcher lorsque la fusillade a eu lieu et le conducteur du véhicule.

«Nous essayons d’identifier cette voiture, mais les vidéos ne sont pas de bonne qualité. Nous avons également envoyé des vidéos à l’intérieur du centre commercial pour voir si la victime était suivie ou «marquée» lors de son achat », a déclaré une source judiciaire à Télam.

Johana a déclaré qu’en dehors de la chaîne qui lui avait été prise, Dominguez portait également des bagues et des bracelets en or qui auraient pu attirer l’attention des criminels.

Maintenant, on essaie de déterminer si cette bande a commis d’autres agressions similaires dans cette zone et dans d’autres centres commerciaux.

La famille et les amis de Dominguez feront une marche ce mercredi à 18 ans pour réclamer justice et la clarification de l’affaire à la porte du magasinage Soleil, comme annoncé par sa femme.