Un homme abattu par la police après avoir été poignardé à Londres décrit comme un acte terroriste

LONDRES, 2 févr. (.) – La police a abattu un homme dans une rue animée du sud de Londres dimanche après avoir blessé trois personnes, dont une grièvement, lors d’une attaque avec une arme tranchante, selon la police. liés au terrorisme.

Certains témoins ont déclaré que l’homme était armé d’une machette. L’un d’eux a dit qu’il avait des boîtes d’argent sur sa poitrine.

La police a déclaré que l’homme qu’ils avaient abattu avait été déclaré mort.

Le service ambulancier de Londres a déclaré que trois personnes avaient été blessées et avaient été transportées à l’hôpital après l’attaque de Streatham, un quartier résidentiel au sud de la Tamise. Il n’était pas clair si les trois personnes avaient été poignardées.

La police a déclaré que la scène de l’incident était complètement bouclée. “Les circonstances sont en cours d’évaluation; l’incident a été déclaré lié au terrorisme”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Les forces de sécurité ont déclaré que la vie de l’un des blessés était en danger.

Une source de sécurité occidentale a déclaré que l’incident était lié au militantisme islamiste. Une autre source de sécurité a déclaré que l’incident avait été traité comme un terroriste parce que l’homme aurait habillé un faux engin explosif.

La police vérifiait si l’homme était sous surveillance des services de sécurité, a indiqué la source.

Le correspondant de la sécurité et de la défense de Sky News a déclaré sur Twitter: “Je comprends que l’individu était sous surveillance policière active au moment de l’incident”.

Sky News a cité Gulled Bulhan, un étudiant de 19 ans de Streatham, disant avoir vu la fusillade devant un magasin.

“Je traversais la rue quand j’ai vu un homme avec une machette et des boîtes en argent sur la poitrine, poursuivi par qui, je suppose, était un policier en civil, car il portait des vêtements civils”, a déclaré Bulhan.

“L’homme a ensuite tiré. Je pense avoir entendu trois coups de feu, mais je ne m’en souviens pas bien”, a-t-il ajouté.

Plusieurs vidéos de la situation ont été publiées sur Twitter, mais n’ont pas été vérifiées par .. Dans l’un d’eux, un homme est allongé sur le sol d’une rue et au moins deux policiers armés pointent leurs armes derrière une voiture sans que des lumières bleues distinctives clignotent.

Au moins un hélicoptère a survolé la zone et il y avait des voitures de police dans les rues environnantes, la zone étant bloquée par une bande.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré sur Twitter: “Merci à tous les services d’urgence qui ont répondu à l’incident de Streatham, que la police a déclaré comme étant lié au terrorisme”.

“Mes pensées vont aux blessés et à tous ceux qui sont touchés”, a-t-il ajouté.

Le dernier incident de ce type à Londres a eu lieu en novembre, lorsque la police a abattu un homme avec un faux gilet suicide qui a poignardé deux personnes et en a blessé trois autres avant d’être abattu par des passants.

L’attaque, qui s’est produite sur le pont de Londres, a été exécutée par un homme qui sympathisait avec les miliciens islamistes.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré dans un communiqué après l’incident de dimanche: “Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie – ici à Londres, nous ne les laisserons jamais réussir”.

(Rapport d’Elizabeth Piper; Rapport supplémentaire de Guy Faulconbridge et Michael Holden; Écrit par Peter Graff et Frances Kerry; Traduit par Aida Peláez dans l’écriture de Gdansk et Ricardo Figueroa à la Mesa de Santiago)