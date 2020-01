Un homme de Floride arrêté pour avoir menacé Trump sur une vidéo portant un rideau de douche

Un homme de Floride a publié une vidéo où, vêtu d’une serviette en turban et d’un rideau de douche, il a menacé de tuer le président des États-Unis, Donald Trump, pour avoir éliminé un important général iranien. Il a dit que c’était une blague, mais il était en état d’arrestation.

Chauncy Devonte Lump, 26 ans, a été arrêté samedi dernier pour avoir menacé le président sur Facebook Live où il est apparu avec une serviette sur la tête, disposée comme un turban, et un rideau de douche couvrant son corps, comme une robe.

Un agent des Services secrets qui a enquêté sur l’affaire, dans son affidavit, a déclaré que dans la vidéo de sept minutes, Lump a dit des choses comme: “Il a tué mon chef, maintenant je dois le tuer.”

Et il a poursuivi: “Si je ne trouve pas Donald, je vais devoir survoler le comté de Broward (où se trouve West Palm Beach). Ils ne jouent pas avec moi, j’ai un AK47.”

Le 2 janvier, le gouvernement américain a annoncé qu’il avait éliminé le général iranien Qasem Soleimani, dont la mort en Irak a déclenché trois jours de deuil et une action de représailles de Téhéran mardi, qui n’a fait aucune victime.

Le lendemain, le président Trump a justifié l’attaque en disant que Soleimani prévoyait des attaques “imminentes et sinistres” contre des diplomates et des militaires américains. Peu de temps après, il est allé dans sa résidence d’été à West Palm Beach, en Floride.

Cette nuit-là, la police savait qu’un homme qui se faisait appeler sur Facebook “Black Man Vs America” ​​a publié une vidéo en direct menaçant Trump.

Il a ensuite été identifié comme Lump, qui travaille comme gardien de sécurité et qui, en plus du sèche-serviettes et du rideau de douche, avait également joué de la musique du Moyen-Orient en arrière-plan.

Samedi, Lump a admis à la police qu’il avait fait la vidéo, mais a dit que c’était une blague. “Je n’aurais pas dû le faire”, a-t-il déclaré aux enquêteurs après son arrestation.