Un homme de New York accusé d’avoir amassé des tonnes d’équipement de protection; hausser le prix des masques et des robes

Un homme de New York, accusé d’avoir amassé des tonnes d’équipements de protection rares recherchés par des infirmières et des médecins traitant des patients atteints de COVID-19, a été accusé vendredi de thésaurisation et de tarification liés à la vente de masques chirurgicaux, de blouses médicales, de gants et de désinfectant pour les mains.

Les procureurs fédéraux ont allégué qu’Amardeep “Bobby” Singh, qui vendait auparavant des vêtements et des baskets, avait commencé à commercialiser une nouvelle gamme de produits à la mi-mars, alors que les professionnels de la santé tentaient de trouver du matériel pour se protéger du coronavirus mortel.

La nouvelle entreprise de Singh, qui serait exploitée dans un entrepôt de Long Island, a attiré l’attention des autorités pour la première fois le 18 mars, lorsque le propriétaire a été cité par des responsables du comté de Nassau pour s’être engagé dans des “pratiques commerciales inadmissibles” liées à la revente de masques faciaux emballés dans Sacs ziploc.

Le procureur général de New York a fait un suivi le 1er avril, émettant une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre les affaires de Singh.

Mais les procureurs fédéraux ont déclaré que Singh continuait de stocker l’équipement, dont 2,2 tonnes de blouses médicales et 253 livres de thermomètres numériques.

Selon des documents judiciaires, Singh aurait offert des écrans faciaux pour 9,99 $, après les avoir acquis au prix de 3,10 $. Les masques jetables ont été majorés, de 7 cents chacun à 1 $, tandis que les boîtes de gants, achetées pour aussi peu que 2,50 $ chacune, étaient au prix de 7,99 $.

Au cours des recherches du 14 avril dans le magasin de détail et l’entrepôt de Singh, les inspecteurs du Service postal américain ont saisi 23 palettes d’équipement, dont 100000 masques faciaux, 10000 blouses chirurgicales, près de 2500 combinaisons d’isolation intégrale et plus de 500000 paires de gants jetables.

“La plainte pénale décrit un accusé qui aurait vu la pandémie dévastatrice de COVID-19 comme une opportunité de faire des profits illégaux sur l’équipement de protection individuelle nécessaire”, a déclaré le procureur américain du New Jersey, Craig Carpenito, qui dirige un effort fédéral d’application de la loi lié à la pandémie. thésaurisation et délits de prix. «Le ministère de la Justice et ses partenaires interviendront chaque fois que des profiteurs et des escrocs enfreignent la loi en capitalisant sur la peur du public de s’enrichir.»

On n’a pas pu joindre immédiatement Singh pour commenter, et les archives judiciaires n’ont pas identifié d’avocat de la défense affecté à l’affaire.

Accusé de violations de la loi sur la production de défense, Singh encourt une peine maximale d’un an de prison s’il est reconnu coupable.

