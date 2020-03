Un homme décède dans un centre de détention familial

Un homme de 27 ans est décédé dans un suicide apparent au ICE Family Detention Center dans le comté de Karnes, au Texas. Il s’agit du neuvième en garde à vue depuis le début de l’exercice budgétaire du gouvernement en octobre, «A Dirty Detention Center et petit face à une pandémie est précaire et inhumain », a déclaré la porte-parole de RAICES

Un homme est décédé dans un suicide apparent dans l’un des centres de détention familiale du Service américain de l’immigration et des douanes. Les États-Unis, selon un groupe juridique le représentant, ont rapporté l’Associated Press.

Le groupe RAICES n’a pas identifié la victime, il a seulement mentionné qu’il s’agissait d’un père de famille de 27 ans. Pour sa part, l’ICE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Mais dans un communiqué publié mercredi soir, RAICES a déclaré qu’il représentait l’homme alors qu’il était détenu au Karnes County Residential Center dans le sud du Texas.

Sa mort, mercredi, était la neuvième en détention à l’ICE depuis le début de l’exercice budgétaire du gouvernement en octobre, dépassant les huit décès survenus l’année précédente.

Un père est décédé par suicide aujourd’hui au centre de détention de Karnes.

Nous sommes sous le choc et profondément troublés par cette nouvelle dévastatrice.

Détails de l’histoire ci-dessous, mais veuillez vous joindre à nous pour demander à @ICEgov de libérer les immigrants de détention IMMÉDIATEMENT avant que le virus ne pénètre.

– RAICES (@RAICESTEXAS) 19 mars 2020

Cela se produit lorsque des défenseurs ont demandé à l’ICE de réduire sa population de détenus et ses opérations pour arrêter des migrants aux États-Unis sans autorisation au milieu de l’épidémie de coronavirus. L’ICE a déclaré mercredi qu’elle limiterait l’application des lois pour mettre fin aux “dangers pour la sécurité publique et aux personnes soumises à une détention criminelle obligatoire”.

“Nous prévoyons que ce ne sera pas le dernier décès à Karnes à moins que l’ICE ne libère immédiatement tous les détenus de ce centre de détention et les détenus à travers le pays”, a déclaré Lucia Allain, porte-parole de RAICES, dans un communiqué. “Un centre de détention sale et étroit face à une pandémie est dangereux et inhumain.”

Dans des déclarations juridiques sous serment que le groupe a publiées mardi, deux migrants ont rapporté qu’ils étaient tombés malades à cause de l’eau potable qui leur avait été fournie à Karnes, qui avait détenu 680 personnes la semaine dernière.

Un autre migrant a déclaré que les détenus se voyaient refuser l’accès au désinfectant pour les mains. Au lieu de cela, on leur dit d’utiliser du gel douche dans les douches pour se laver les mains à tout moment.

L’ICE a déclaré dans un communiqué que l’établissement dispose de distributeurs de savon pour les mains qui sont surveillés deux fois par jour et les migrants détenus sont encouragés à signaler toute pénurie. L’agence a également déclaré qu’elle fournissait gratuitement de l’eau, du lait et des jus.

Les maladies se sont déjà propagées rapidement à Karnes et dans d’autres centres de détention, a déclaré Andrea Meza, directrice des services de détention familiale de RAICES.

“Quand vous êtes là, tous les enfants toussent”, a-t-il dit. “Tout le monde a le nez qui coule et un mal de gorge et de la diarrhée.”

L’ICE doit libérer tous les détenus immédiatement avant qu’il ne soit trop tard. https://t.co/n9GhCYVQez

– RAICES (@RAICESTEXAS) 19 mars 2020

ICE arrêtera la plupart de ses opérations pendant la crise COVID-19

L’ICE va suspendre la plupart de ses opérations dans le pays visant à arrêter et déporter les sans-papiers, à se concentrer sur l’arrestation de ceux qui ont commis des crimes ou qui représentent une menace publique, après les critiques reçues par l’agence pour avoir poursuivi ses opérations. Lors de la crise du COVID-19, a rapporté l’agence Efe.

«Pendant la crise du COVID-19, l’ICE ne mènera pas d’opérations dans ou à proximité des établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux, les cabinets de médecins, les centres de santé agréés et les établissements de soins d’urgence ou d’urgence, sauf dans les circonstances les plus extraordinaires “L’agence a déclaré dans une notification au Congrès fédéral.

