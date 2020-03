Un homme meurt en prenant des médicaments mentionnés par Trump

Un homme de 60 ans est décédé après s’être trompé et avoir ingéré un médicament mentionné par Trump pour lutter contre le coronavirus. L’épouse de la victime mortelle a également pris le médicament après avoir regardé la conférence Trump sur le coronavirus. Les experts avertissent que le médicament mentionné par le président Trump ne doit en aucun cas être auto-médicamenté.

Face à la crise provoquant la pandémie de coronavirus, un couple d’Arizona s’est auto-médicamenté avec du phosphate de chloroquine, l’un des médicaments anti-paludisme que le président Donald Trump a récemment mentionné sur ses réseaux sociaux, entraînant la mort d’un homme et de l’État critique de sa femme, selon Banner Health Hospital.

Selon le système hospitalier de Banner Health à Phoenix, en Arizona, le couple, dans la soixantaine, a ingéré la substance, qui est considérée comme “un additif couramment utilisé dans les aquariums pour nettoyer les aquariums”, ce qui a gravement endommagé leur santé. , a rapporté Efe.

Dans un communiqué publié lundi, les toxicologues et les médecins d’urgence de l’hôpital ont mis en garde la communauté contre l’utilisation de médicaments et de produits ménagers inappropriés pour prévenir ou traiter le COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus.

“Veuillez éduquer les gens.”

Je viens de parler avec la femme AZ qui, avec son mari, a consommé du phosphate de chloroquine.

Son mari est décédé.

“Mon mari a été toute ma vie … j’ai l’impression que mon cœur est brisé et qu’il ne le sera jamais. Il est juste brisé. Mort.

Comme mon mari. “Https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/I0zc1wdu1Y

– Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) 24 mars 2020

Trump a tweeté samedi que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, et l’azithromycine, un antibiotique, “ont une réelle chance d’être d’importants facteurs changeants dans l’histoire de la médecine lorsqu’ils sont pris ensemble”, à mesure qu’ils augmentent de nouveaux cas de coronavirus.

Le couple est tombé malade une demi-heure après avoir pris l’additif, a déclaré Banner Health. L’homme n’a pas pu être ressuscité à son arrivée à l’hôpital, mais la femme a réussi à vomir la plupart des produits chimiques, a-t-il ajouté, selon la revue AP.

L’AP a déclaré qu’on ne savait pas si le couple l’avait ingéré spécifiquement pour lutter contre le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, mais Banner Health avertit maintenant tout le monde de ne pas se soigner lui-même.

Cependant, le quotidien Daily Mail, qui a cité NBC, a déclaré que cette dernière avait réussi à interviewer la femme affectée par la prise du médicament et elle avait assuré qu’ils l’avaient ingérée après avoir vu comment le président Trump l’avait mentionné.

Le couple a pris du phosphate de chloroquine, le confondant avec l’hydroxychloroquine, un antipaludéen qui donne des résultats prometteurs dans le traitement des patients atteints de COVID-19.

La femme a déclaré à NBC: «Nous avions peur de tomber malade. Nous nous inquiétions beaucoup. ” En outre, il a déclaré qu’ils s’étaient isolés avant de prendre une cuillère à café du produit chimique toxique avec de la soude.

Il a ajouté: “Nous avons vu sa conférence de presse (Trump). C’était dans un lot (le médicament), en fait. Trump a continué à dire que c’était pratiquement un remède. “

Se référant à l’hydroxychloroquine, il a déclaré: “Ils n’arrêtaient pas de dire qu’elle était approuvée pour d’autres choses”.

La femme, qui avait du phosphate de chloroquine dans sa maison parce qu’elle avait du poisson koi, a ajouté: “Il était dans le garde-manger et je l’ai vu posé sur la tablette arrière et j’ai dit:” hé, ce n’est pas de cela dont ils parlaient à la télévision “. “

Expliquant comment ils sont tous deux tombés malades en quelques minutes, avec des étourdissements et de la fièvre, la femme a noté: «Il est devenu si mauvais si vite. Ne prenez rien. Ne croyez rien de ce que dit le président ou son peuple, soyez très prudent. Appelez votre médecin. ”