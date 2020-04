Un homme rompt sa quarantaine parce qu’il l’a “exhorté” à s’éloigner de sa femme et de ses enfants

Twitter @RoadPolAlliance

Un homme du Royaume-Uni il est monté à bord de sa voiture et a fait un aller-retour de plus de 270 kilomètres pour s’éloigner de sa famille, au milieu de pandémie de coronavirus.

Dimanche après-midi, le sujet voyageait dans une voiture BMW et s’est rendu à Cornwall, où la police locale l’a détenu et lui a demandé la raison de son voyage, pour lequel il a brisé les restrictions de mobilité de la quarantaine pour empêcher les contagions de COVID-19.

Compte tenu de cela, l’homme a dit qu’il avait besoin d’une pause dans sa famille. Les policiers lui ont fait comprendre que ce n’était pas une raison essentielle pour quitter la maison.

Prendre votre BMW pour un aller-retour de 170 miles pour prendre une pause de la femme et de ses trois enfants n’est pas non plus un débouché essentiel. Les routes sont beaucoup plus silencieuses, mais il y a encore des gens qui ne le comprennent pas », a publié la Road Police Alliance locale sur son compte Twitter.

Malgré ce cas, la police locale a reconnu le reste des habitants qui ont gardé leur distance sociale par rapport à la pandémie de coronavirus, qui a laissé un bilan de plus de 10 000 personnes décédées dans le Royaume-Uni en raison de cette nouvelle maladie.

Emmener votre BMW pour un tour sur 170 miles aller-retour pour faire une pause avec la femme et les trois enfants n’est pas non plus un voyage essentiel! Les routes sont beaucoup plus calmes, mais il y a encore des gens qui ne l’obtiennent pas. Le conducteur a signalé sur l’A30 près de Launceston. 6648 pic.twitter.com/wkatvjHMQj

– Alliance Roads Policing📱 + 🚗 = ❌ (@RoadPolAlliance) 12 avril 2020

Avec des informations de Daily Mail.

Cela peut vous intéresser:

Après avoir battu COVID-19, les patients célèbrent la danse avec des médecins turcs (VIDEO)

Les Mexicains sont punis en Inde pour avoir violé le confinement et écrivent 500 fois “Je suis désolé”

Pour gagner de l’empathie? La mafia italienne soutient les familles pauvres en raison de la crise des coronavirus