Un homme se rend secrètement en Italie avec son amant et contracte un coronavirus

Un habitant de Royaume-Uni a dû avouer son infidélité aux médecins après avoir contracté coronavirus COVID-19 lors d’un voyage secret, il a fait Italie avec son amant.

Selon Daily Mail, le sujet a dû avouer aux médecins après avoir appris qu’il souffrait de la maladie, classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (QUI).

Désormais, l’individu, décrit par The Sun comme “une personne riche avec un travail très bien rémunéré”, reste isolé dans sa maison, située au nord de l’Angleterre, avec sa femme.

Bien que la scène puisse sembler dramatique, la femme de l’infecté COVID-19 Elle ne sait pas pourquoi son mari est malade, car elle pense qu’il est tombé malade après “un voyage d’affaires sur le sol britannique”.

Le patient a admis aux médecins ce qui s’était passé, mais insiste pour qu’il ne révèle pas le nom de son amant. En revanche, son rétablissement complet de la maladie est attendu face à la panique qu’il ressent.

“Il pensait avoir l’alibi parfait pour mener à bien son aventure, mais il n’avait pas pris en compte la crise des coronavirus”, a expliqué une source proche du dossier.

Italie C’est le pays européen le plus touché par le coronavirus, car il plus de 2500 personnes sont mortes et plus de 31 500 ont été infectés.

Avec des informations de SinEmbargoMx

