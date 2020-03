Un homme tombe en larmes après la mort de sa mère à cause d’un coronavirus (VIDEO)

La vidéo d’un homme qui fond en larmes lorsqu’il a annoncé que sa mère était décédée après que des complications du coronavirus soient devenues virales à cause du message déchirant autour de la pandémie.

Stuart Hamlin de Portsmouth, au Royaume-Uni, a partagé l’enregistrement sur les réseaux sociaux. Il a raconté que sa mère, Tracy, avait été admise à l’hôpital Queen Elizabeth lundi dernier après avoir développé des symptômes de COVID-19. Et à la fin, ni lui ni sa famille n’ont pu lui dire au revoir.

Lundi, nous l’avons admise et ce jeudi, elle est partie. Seulement comme ça. Il est parti. […] Et nous ne pouvons pas pleurer, nous ne pouvons pas nous consoler. Nous ne pouvons pas nous embrasser. Perdre quelqu’un est trop dur, mais ne pas pouvoir embrasser sa famille est la douleur la plus déchirante que j’ai jamais ressentie dans ma vie. Jusqu’à ce que (COVID-19) se rapproche, nous avons réalisé à quel point c’était dangereux. Je t’aime, maman », a déclaré Stuart en pleurant.

Il a également déclaré que COVID-19 n’était pas une plaisanterie et a demandé aux gens de rester à la maison pour éviter de nouvelles infections.

Voir ici la vidéo de Stuart, l’homme qui est tombé en larmes en rapportant que sa mère est morte du coronavirus après avoir été hospitalisée pendant quatre jours:

