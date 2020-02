Un hôtel attaqué, 20 policiers blessés et plusieurs dégâts le premier jour du festival de Viña del Mar au Chili

Les rues de la ville chilienne de Viña del Mar ont connu plusieurs épisodes de violence ce dimanche lors de la première nuit de leur festival de chansons, dans le cadre des manifestations sociales qui se déroulent dans le pays depuis plus de quatre mois, avec l’incendie de plusieurs véhicules, le pillage de certains établissements et l’attaque du siège du gouvernement local.

Déjà dans l’après-midi, une foule de gens se sont concentrés autour du siège du Festival de Viña del Mar pour se montrer contre sa célébration au milieu de la crise sociale dans le pays, et organisé des affrontements avec les forces de sécurité qui ont tenté de les disperser.

À ce moment L’hôtel O’Higgins a été attaqué, où de nombreuses personnes liées au festival séjournent, et le lieu a été évacué par précaution.

Dans la nuit, un groupe de sujets a attaqué l’entrée de la municipalité de Viña del Mar générant des dommages mineurs au bâtiment, à la fois dans les fenêtres et à la porte d’accès, selon le service de police de Carabineros et les médias locaux collectés.

Une succursale bancaire et certains bureaux de sociétés de télécommunications ont fait l’objet de pillages et de destructions la nuit, ainsi qu’un concessionnaire de véhicules sans disposer jusqu’à présent d’informations officielles sur le Dommages totaux causés par ces événements.

Plusieurs voitures garées dans la rue ont également été brûlées.

En parallèle, le Festival de la vigne Cela a commencé avec la performance vedette de Ricky Martin, qui a été acclamé par le public et qui a encouragé les Chiliens à protester “avec amour et paix”.

Le Chili connaît sa crise la plus grave depuis octobre dernier depuis la fin de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), faisant une trentaine de morts et des milliers de blessés, en plus de graves accusations contre les forces de sécurité pour violations des droits de l’homme.

Ce qui a commencé comme un appel aux étudiants à protester contre l’augmentation du prix du métro est devenu une révolte contre un modèle économique plus juste, qui a également laissé des épisodes de violence extrême avec des pillages, des incendies et la destruction de mobilier public

Des manifestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la quatrième hausse du prix du métro en quelques mois et a connu une croissance rapide pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d’élaborer une nouvelle Constitution.

Piñera, qui est venu déclarer l’état d’urgence du déploiement dans les forces armées, s’est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé une «Agenda social». Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois de l’opposition et des officiels.

L’INDH du Chili, qui a dénoncé la torture et autres abus contre les personnes détenues dans le cadre des manifestations, a déclaré dans 3 649 le nombre total de blessés lors des mobilisations.

Plus de 20 personnes sont mortes des affrontements entre manifestants et forces de sécurité et plus d’un millier ont été arrêtées depuis lors.