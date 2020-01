Un humble Bundle fait feu en Australie

Il y a des événements qui captent l’attention et la préoccupation de chacun. Les catastrophes naturelles, et pas tant que cela, ont tendance à générer des milliers de réponses et de propositions différentes de la part de personnalités, d’entreprises et de pays en général. Ces derniers temps, tout ce qui est associé au changement climatique produit automatiquement des répliques de toutes sortes, de la condamnation totale et absolue au manque de croyance de ceux qui prétendent qu’il n’y a pas un tel problème. Les réponses aux incendies reçues en Australie qui a commencé en septembre 2019 et continue de faire des ravages.

Des centaines de personnalités ont fait don de leur argent pour tenter de collaborer à la récupération et à la préservation de l’environnement australien. Certaines entreprises ont fait de même, c’est le cas de Humble Bundle qui a annoncé un pack de jeux vidéo destiné à lever des fonds face à la situation d’extrême urgence en Australie, d’abord par les incendies et maintenant avec les graves inondations dont souffrent certaines régions en raison des fortes pluies qui se sont produites. Le produit total du pack de jeux vidéo sera destiné “à aider les animaux sauvages et les animaux touchés par les incendies en Australie”, comme l’indique le site officiel.

Contrairement à beaucoup d’autres jeux proposés par Humble Bundle, cette fois le prix est unique: 25 dollars. Si l’utilisateur souhaite payer plus pour augmenter son don, il peut également le faire. Cette campagne pour la faune et la flore de Australie Il sera disponible jusqu’au jeudi 23 janvier prochain. L’argent est destiné à quatre organisations non gouvernementales australiennes, dans lesquelles l’acheteur peut distribuer l’argent comme il le souhaite. Les quatre organisations sont:

Le pack se compose de 29 jeux qui, combinés et dans une situation normale, pourraient coûter plus de 424 dollars, et cette fois, ils peuvent être obtenus à seulement 25 dollars et, en outre, collaborer à la récupération de la flore et de la faune australiennes dévastées. Le même site Web enregistre que plus de 35 000 packs ont déjà été vendus. Les titres qui composent le pack par Australie Ils sont les suivants:

La flore et la faune du pays ont été fortement réduites par ces catastrophes naturelles qui sévissent dans la région depuis fin 2019. Les morts humaines s’élèvent à 24 alors que les pertes animales sont estimées à plus d’un milliard. Les incendies ont détruit plus de 6 millions d’hectares de forêts et d’habitats complets, de sorte que, malheureusement, de nombreuses espèces devraient être complètement éteintes en raison des catastrophes naturelles qui ont frappé la région.

D’autres titres proposent également des actualités pour collaborer avec la situation dans le pays le plus important de Océanie. Par exemple, Call of Duty: Modern Warfare Offre des cosmétiques spéciaux jusqu’au 31 janvier. Pour sa part, Bungie Il a également préparé un produit en soutien à l’Australie: c’est une chemise spéciale qui peut être achetée dans la boutique officielle de l’entreprise jusqu’au 18 février.

Pour télécharger le pack et collaborer avec l’Australie, vous pouvez entrer ici.