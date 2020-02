Un immigré guatémaltèque demande de l’aide après un accident de travail

«Don Pedro» s’est fracturé au membre inférieur droit après une forte chute sur son lieu de travail. L’incident de travail s’est produit dans le secteur de la construction en septembre 2019. Maintenant, l’immigrant guatémaltèque demande une aide financière pour acheter des médicaments.

Un immigré guatémaltèque n’a pas connu le même sort que les autres Latinos venus aux États-Unis pour surmonter et aller de l’avant avec le rêve américain, qui crient maintenant à l’aide.

Il s’agit de “Don Pedro”, qui a subi un accident de travail alors qu’il effectuait des travaux de construction dans une entreprise prestigieuse de la ville de Norcross Gwinnett County, Géorgie, États-Unis.

L’immigré guatémaltèque, “Don Pedro”, a déclaré que Dieu n’est chargé que de surmonter cette condition qui le maintient inactif.

Dans une vidéo publiée par le journaliste, Mario Guevara, l’immigrant guatémaltèque “Don Pedro”, est vu en utilisant une genouillère articulée après avoir présenté une fracture du membre inférieur droit après une forte chute.

Photo / Capture du monde hispanique

De plus, vous devez compter sur une paire de béquilles pour vous déplacer d’un endroit à un autre et éviter un crash inattendu.

«J’attends la volonté de Dieu pour que ma situation de santé change pour continuer à travailler et générer les ressources nécessaires pour aider ma famille», a déclaré l’immigré guatémaltèque.

Il a déclaré que l’accident de travail a été enregistré en septembre 2019 et depuis lors, il traverse une situation économique assez difficile, car il n’a pas généré de dollar.

De même, l’immigrant guatémaltèque n’a pas pu acheter certains médicaments dont il a besoin de toute urgence pour suivre un traitement médical, faute de ressources financières.

“Don Pedro” est inquiet et découragé par l’impossibilité de bouger, et du fond du cœur il demande à la communauté hispanique de l’aider à sortir de cette impasse.

L’immigrant guatémaltèque est uniquement aux États-Unis, car le reste de sa famille réside à Guatemala.

Actuellement, il vit dans la ville de Norcross dans une petite maison, où il vit avec deux autres compagnons, qui lui ont témoigné de la loyauté et de l’aide dans sa situation critique.

Fidélité et aide qu’il n’a jamais reçues de son employeur pour lequel il travaillait dans le domaine de la construction, l’une des activités les plus dangereuses pour les Hispaniques aux États-Unis.

Ceux qui souhaitent apporter leur grain de sable en faveur de «Don Pedro» peuvent communiquer en privé avec les réseaux sociaux du communicateur Hispanic World, Mario Guevara, qui promeut les actions de Mundo Solidario.

