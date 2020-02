Un immigré guatémaltèque est tué de sang-froid lors d’un vol

De sang-froid: l’immigré guatémaltèque Andrés Chan a été abattu d’une balle dans la tête devant son fils, lors d’un violent vol dans le sud-ouest de Houston. Chan a demandé à l’un des voleurs qui était armé de lui rendre au moins une de ses pièces d’identité et le voleur a répondu non, puis lui a tiré dans la tête. “Il était humble, il travaillait juste, c’est tout … il ne méritait pas ça … mon but était de l’aider, malheureusement ils ont pris sa vie”, a déclaré Juan Chan, fils de la victime, demandant de l’aide pour retrouver les assassins de son père.

Maintenant, la Division des homicides du Département de police de Houston (HPD) a besoin de l’aide de la communauté hispanique pour trouver le tueur de Chan et qui, par coïncidence, est également hispanique.

Les agents de HPD ont dévoilé l’image d’un portrait parlé de l’homme qui avait tiré sur l’immigrant guatémaltèque dans l’espoir que quelqu’un de la communauté hispanique de Houston le reconnaîtrait et le dénoncerait révélant où il se trouvait et son identité.

Le mardi glacial du 11 janvier, 202e Andrés Chan, 61 ans, se rendait au magasin avec son fils Juan Chan, 18 ans, à 18 h 40 sur le trottoir de Fairdale Lane, dans le Au sud-ouest de Houston, lorsqu’une voiture Toyota Corolla argentée, avec des accidents à l’avant, se tenait à côté d’eux, comme indiqué dans les documents de l’affaire consultés par Monde hispanique au Texas

Deux hommes hispaniques sont sortis du véhicule, vêtus de vestes à capuchon appelées sweats à capuche en anglais, et avec des fusils, ils ont exigé que les Chan leur remettent leurs affaires.

Les deux voleurs ont canalisé leurs victimes dans le dos, a déclaré le jeune Chan aux autorités. Les deux voleurs se sont fait voler leur téléphone et leur portefeuille à leur père et à leur fils.

Lorsque les voleurs ont repris les affaires du père et du fils, l’aîné des Chan a imploré qu’il le laisserait au moins conserver au moins une de ses références car il avait besoin d’elle.

Cependant, l’un des voleurs lui a dit non et là, dans la rue devant son fils, il a reçu une balle dans la tête. Les deux hommes ont ensuite couru vers la vieille voiture argentée où ils sont arrivés et se sont échappés de l’endroit.

Juan Chan a vu sa mère mourir devant ses yeux.

Le patriarche de la famille était arrivé à Houston du Guatemala il y a à peine 8 ans avec le désir de donner à ses proches une vie meilleure dans leur pays d’origine.

Selon HPD, les hommes peuvent être responsables d’autres crimes dans le sud-ouest de Houston et où ils se spécialisent dans les attaques contre les personnes de la communauté hispanique qui ont peur de porter plainte.