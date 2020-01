Un imparable Nadal laisse Carreño Busta à Melbourne

MELBOURNE, 25 janvier (.) – Rafa Nadal a offert samedi sa meilleure performance de la semaine en désarmant son compatriote Pablo Carreño Busta 6-1 6-2 6-4 pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Open d’Australie.

Le chef de la série s’est révélé dans un état incontestable dans la Rod Laver Arena, n’abandonnant aucun service et réalisant 42 coups gagnants avec seulement sept erreurs directes lors de sa cinquième victoire consécutive sur le numéro 30 du classement ATP.

Le résultat a également prolongé la séquence de 17 victoires de Nadal sur ses compatriotes, qui n’ont pas réussi à vaincre le Majorquin depuis leur défaite contre Fernando Verdasco à Melbourne Park en 2016.

“C’est mon meilleur match jusqu’à présent dans le tournoi, sans aucun doute”, a déclaré Nadal aux journalistes.

“J’ai été très en sécurité avec le service, j’ai causé des dégâts avec ma conduite et j’ai eu de très bons premiers services”, a déclaré Nadal.

Carreño Busta n’a jamais compromis le service de Nadal, gagnant seulement 10 points en 98 minutes de jeu.

Nadal, qui cherche à égaler le record de Roger Federer en 20 tournois du Grand Chelem, a remporté la victoire après que Carreño Busta a fait un revers sur le net et se prépare pour sa prochaine rencontre contre l’Australien Nick Kyrgios en quart de finale. .

Kyrgios, ami de la controverse, a fait la une des journaux après s’être moqué de Nadal en imitant le geste des Espagnols en réponse à l’avertissement du juge président. [nL4N29S27S]

Nadal, qui a décidé de ne pas commenter l’épisode, a déclaré qu’il préférait Kyrgios lorsqu’il se concentrait sur la démonstration de son grand tennis au lieu d’attirer l’attention avec ses pitreries sur le terrain.

“Quand il joue un bon tennis et montre sa passion pour ce sport, il est un joueur positif pour notre circuit. Je veux un plus grand circuit, pas un plus petit”, a-t-il déclaré.

“Quand il est prêt à faire son meilleur tennis et à jouer avec passion, il fait partie de ces joueurs”, a-t-il ajouté.

Dans un autre match, le cinquième du classement, Dominic Thiem, a battu Taylor Fritz 6-2 6-4 6-7 (5) 6-4, il affrontera donc le Français Gael Monfils au tour suivant.

Pendant ce temps, le Russe Daniil Medvedev a battu l’Australien Alexei Popyrin samedi 6-4 6-3 6-2 et affrontera le Suisse Stan Wawrinka, qui a battu l’Américain John Isner à la retraite.

