Un infidèle qui a mis en quarantaine deux villes est positif pour le coronavirus

Photo: Twitter @MiBorowy

Un Argentin de 27 ans identifié comme Danilo «N» mis en quarantaine deux villes et testé positif pour coronavirus COVID-19 alors être infidèle avec une ex-petite amie.

Le sujet représentait le premier cas positif de la nouvelle maladie Santiago del Estero et ses symptômes ont été confirmés ce vendredi.

Le sujet vit dans la région de Jungle et a eu des relations sexuelles avec son ex-petite amie, qui est revenue de Espagne et n’a pas respecté la quarantaine recommandée.

Danilo «N» a été vu dans Cordoue avec son amour adolescent, une femme mariée qui s’est avérée être le cas 32 de COVID-19 confirmée dans cette province du pays d’Amérique latine.

Avant de savoir qu’il avait été infecté, le jeune homme a assisté à une fête à Jungle avec 17 de ses amis de Ceres, à qui il a raconté la rencontre sexuelle.

De là, une crise a éclaté qui a traversé les deux districts et a forcé bloquer tout accès à Selva et Ceres; De plus, les habitants des deux villes ont dû prendre l’isolement social comme mesure. Au moment où le infidèle jeune homme et ses amis ont été isolés dans leurs maisons respectives.

Avec des informations de TN

