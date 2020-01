Un ingrédient clé de la vie a été trouvé dans un système d’étoiles nouveau-né

Pour la première fois, le phosphore, un ingrédient clé de la vie, a

été localisé dans un nuage de gaz et de poussière entourant une étoile nouveau-née.

Les astronomes ont repéré une brillante étoile infantile tirant de puissants jets d’énergie qui ont créé des cavités dans le cocon de gaz et de poussière dont elle s’est formée. Différents types de molécules dans le nuage, dont deux simples contenant du phosphore – le monoxyde de phosphore et le mononitrure de phosphore – ont été détectés le long des parois des cavités, rapportent les chercheurs dans les avis mensuels de février de la Royal Astronomical Society. L’équipe soupçonne que le rayonnement ultraviolet de l’étoile nouveau-né a aidé à former ces molécules.

“Essentiellement, la jeune étoile creuse à son natal

cloud », explique Maria Drozdovskaya, astrochimiste à l’Université de Berne à

Suisse. Bien que le phosphore ait déjà été repéré autour de jeunes étoiles, son

l’endroit exact n’a jamais été déterminé, précise Drozdovskaya. Son équipe a montré

que le monoxyde de phosphore dominait les régions poussiéreuses les plus proches du nourrisson

étoile.

Des molécules de monoxyde de phosphore ont également été détectées dans un

comète dans notre système solaire, rapporte l’équipe, aidant à relier la formation d’étoiles lointaines

régions où les molécules sont créées jusqu’à notre partie de la galaxie.

Les résultats ajoutent à la preuve que les comètes peuvent avoir aidé à livrer

le phosphore, qui est essentiel à l’ADN et à de nombreux produits chimiques organiques

Terre au début.

Les observations de la jeune étoile ont été faites à l’aide de l’Atacama Large

Réseau millimétrique / submillimétrique,

ou ALMA, une énorme collection

de plats radio dans le désert d’Atacama au Chili. Avec ses instruments à haute résolution, ALMA a pu

détail à l’étoile, trouvée dans une région de formation d’étoiles appelée AFGL 5142 située à environ

7 000 années-lumière de la Terre.

Découverte

le phosphore dans les premières phases de la vie d’une étoile ne signifie pas nécessairement qu’il reste assez longtemps pour

devenir incorporé dans les planètes. Les chercheurs se sont donc tournés vers des preuves plus proches

à la maison, jetant un deuxième regard sur les données de la disparition de l’Agence spatiale européenne

Vaisseau spatial Rosetta, qui a étudié

la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko de 2014 à 2016 (SN: 8/6/14).

Comètes

sont censés

être des reliques vierges du passé du système solaire. Rosetta avait déjà détecté du phosphore ainsi que le plus simple

glycine d’acide aminé

dans l’atmosphère de comète

67P (SN: 27/05/16). Mais compris par la présence de

le monoxyde de phosphore dans le nuage protostellaire, les scientifiques du vaisseau spatial ont regardé

à leurs données à nouveau et a constaté que le monoxyde de phosphore était la principale forme de

phosphore dans le corps glacé.

“Cela nous dit clairement que les comètes contiennent les ingrédients

de la vie dans leur forme la plus élémentaire », explique Drozdovskaya.

Bien qu’essentiel pour la vie, la plupart du phosphore sur Terre

est enfermé dans des minéraux dans sa croûte. Les organismes ont tendance à obtenir le montant

besoin à travers leur alimentation. Phosphore

le monoxyde, cependant,

a l’avantage d’être soluble dans l’eau, ce qui le rend beaucoup plus biologiquement

disponible que le phosphore enfermé dans les minéraux, selon le co-auteur de l’étude, Víctor Rivilla

de l’Observatoire astrophysique Arcetri de Florence. Si les comètes livrées

le phosphore à la jeune Terre sous forme de monoxyde de phosphore, peut-être que cela aide

expliquer comment les jeunes enfants ont pu accéder à l’élément.

On ne sait toujours pas exactement comment les molécules de phosphore étaient

créé ou si les comètes les ont effectivement livrés à la Terre. “Autant que nous faisons

d’énormes progrès – et ce document en est un exemple – il y a encore

ces lacunes géantes », explique George Cody, géochimiste à la Carnegie Institution

for Science à Washington, D.C., qui n’a pas participé aux travaux.

Un exemple de mission de retour qui recueille la glace d’une comète et apporte

aux laboratoires terrestres permettrait aux scientifiques de faire beaucoup plus de détails

analyses de ces molécules simples et peut-être commencer à remplir quelques détails,

il dit. Pendant que des missions sont en cours pour récupérer

des échantillons d’astéroïdes (SN: 1/15/19),

La plus récente proposition de récupération d’échantillons de comètes de la NASA, le Comet Astrobiology Exploration Sample Return

(CAESAR), n’a pas été sélectionné lors du dernier financement de l’agence.