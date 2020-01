Un intime Miquel Navarro montre ses désirs érotiques pour la puberté dans IVAM | Culture et divertissement

Le sculpteur valencien Miquel Navarro a ouvert les portes de sa maison pour montrer son côté le plus intime, ses envies à la puberté, les œuvres de sa collection africaine et d’autres collections propres comme les cactus et les robots jouets, compilées dans l’exposition “Le cabinet secret de Miquel Navarro “à l’Institut Valencien d’Art Moderne (IVAM).

Le titre de l’exposition fait référence aux salles réservées des musées où les œuvres “interdites”, érotiques et nues ont été confinées, et leurs contenus sont des œuvres en petit format qui montrent “le processus de création de l’artiste”, comme indiqué ce mercredi, le commissaire de cette émission, Sergio Rubira.