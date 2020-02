Un jeune homicide hispanique tue un ami avec des balles pour voler une arme à feu

Meurtre: Rubén Mendoza, 18 ans, est accusé d’avoir tué Ivan Zarraga, 20 ans au moment de sa mort, pour retirer une arme Smith & Wetson que la victime présumait fièrement. Au Texas, le crime de meurtre qualifié est considéré comme le plus grave par les lois pénales et seuls ceux qui sont reconnus coupables de ce crime sont passibles de la peine de mort. Le décès de Zarraga s’est produit vers minuit le dimanche 29 décembre 2019 et les autorités ont résolu l’affaire grâce à un témoin qui était ami avec la victime et l’agresseur.

Mendoza, 18 ans, a été arrêté par des agents de la Division des homicides du Département de police de Dallas (DPD) pour avoir été accusé d’avoir tué le jeune Hispanique Iván Antonio Zarraga-Martínez par balle. 29 décembre 2019 pour voler une arme à feu.

Selon l’enquête du DPD, consultée par Monde hispaniqueMendoza et Zarraga étaient amis lorsque le premier a tué l’autre. Aujourd’hui, il avait également un casier judiciaire au Texas avant d’être tué.

Le dimanche 29 décembre 2019 à 23 h 49, des agents de patrouille du DPD ont répondu à un appel d’urgence à comparaître au 9900 Rhoda Lane, dans le sud-est de Dallas, où plusieurs voisins ont rapporté avoir entendu des coups de feu. .

En arrivant sur les lieux, les agents de DPD ont trouvé un jeune homme hispanique allongé sur le sol de la rue, gravement blessé par plusieurs balles.

La police a ordonné que le garçon soit transporté d’urgence à l’hôpital de Baylor où il est décédé peu de temps après son arrivée en raison de la gravité de ses blessures.

Sur le lieu de la fusillade, qui se trouve derrière le parc Apache, plusieurs témoins ont parlé aux autorités de la division des homicides et ont expliqué qu’ils avaient vu comment juste avant la fusillade un groupe de garçons était rassemblé sur les lieux, puis ils se sont tous enfuis.

Après des semaines d’enquête sans résultat, les agents du DPD ont reçu un appel d’une personne qui leur a dit qu’il avait quelque chose à leur dire sur la mort de Zarraga-Martínez, car il savait qui était responsable.

Le témoin, dont le nom n’est pas révélé pour protéger son identité, a déclaré qu’il était dans le parc avec Zarraga-Martínez et Mendoza lorsque les événements se sont produits.

Selon la narration du témoin, il a vu comment à un moment donné, Zarraga-Martinez a sorti son pistolet Smith & Watson chromé, et a commencé à se vanter de la marche à pied et que l’arme était très précieuse.

À un moment donné, le témoin et la victime se sont rendus dans une station-service pour acheter quelque chose dans la voiture Toyota Corolla rouge, propriété de Zarraga-Martínez.

Quand ils sont revenus sur place pour rencontrer leurs amis, ils ont vu que Mendoza les attendait.

Soudain, Mendoza, lorsque les garçons sont sortis de la voiture, a sorti un pistolet de leurs vêtements et a tiré sur Zarraga plusieurs fois.

Le tueur était couvert de sang, selon le témoin.