Un jeune homme hispanique meurt dans un meurtre mystérieux

Meurtre mystérieux: la jeune femme hispanique Aaliyah Ávila a été retrouvée abattue assise dans une voiture qui venait de subir un accident dans le sud-ouest de Houston, au Texas, puis est décédée à l’hôpital. Selon les autorités, trois personnes se sont approchées du véhicule et ont déchargé leurs armes sans raison apparente, puis se sont enfuies dans une rue du quartier. Les compagnons d’Ávila, après la fusillade, sont également sortis en courant et ont laissé la fille blessée et abandonnée jusqu’à l’arrivée des autorités.

Aaliyah Ávila est décédée dans un mystérieux meurtre et maintenant les autorités ont besoin de l’aide de la communauté pour trouver les responsables.

Le meurtre de la jeune Avila, 19 ans, est entouré de mystère pour la division des homicides du département de police de Houston (HPD), car il s’est produit juste au moment où les patrouilleurs de la société enquêtaient sur ce qu’ils pensaient être un choc dans le sud-ouest de la zone métropolitaine.

Selon les recherches de HPD, consultées par Monde hispanique À Houston, le mardi 21 avril 2020 à 6 h 15, le centre d’urgence de la société a reçu un appel à des patrouilleurs du sud-ouest pour faire face à une collision entre deux véhicules.

Les agents sont arrivés au parking d’un dépanneur situé au 12200, rue Beechnut.

À leur arrivée sur le site, les agents du HPD ont trouvé une fille blessée par balle dans une voiture assise sur le siège passager.

Des patrouilleurs ont demandé que la jeune fille soit emmenée par des ambulanciers paramédicaux des services d’incendie de Houston (HFD) à l’hôpital Ben Taub pour l’aider à soigner ses blessures.

Cependant, alors que la jeune fille était déjà en chirurgie, les médecins n’ont rien pu faire pour lui sauver la vie et la jeune femme est décédée pendant l’opération.

Lorsque la jeune fille a été officiellement déclarée morte, l’affaire a été renvoyée à la division HPD Homicide, qui a commencé à enquêter sur l’étrange meurtre.

Selon des témoins qui ont assisté aux événements, la chaîne d’événements qui s’est terminée avec la mort d’Ávila a en effet commencé par un crash.

La voiture qu’Avila conduisait a eu un grave accident avec une autre voiture au coin de Beechnut Street et Cook Road. Puis la voiture s’est arrêtée au dépanneur.

Lorsque le véhicule était garé, trois autres personnes se sont approchées, dont la description est inconnue, et ont tiré plusieurs coups de feu sur les occupants de la voiture.

Ensuite, selon la Division des homicides, les trois occupants qui étaient dans la voiture avec Ávila sont sortis du véhicule et se sont enfuis de l’endroit, laissant leur ami blessé.

De leur côté, les trois personnes qui sont venues les abattre après avoir organisé le tournage ont également dévalé Cook Road.

Les témoins n’ont pas pu décrire ni les assaillants ni les amis d’Ávila qui roulaient avec elle dans la voiture après le mystérieux meurtre.

Jusqu’à présent, les agents de la division HPD Homicide n’ont pas indiqué si l’accident avant le tournage avait quelque chose à voir avec la mort de la jeune fille ou s’il s’agissait de deux événements indépendants.