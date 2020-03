Un jeune toxicomane du Texas condamné à une peine sévère pour homicide

Homicide lié à la drogue: Peter Uvalle, 20 ans, a été condamné à 35 ans de prison au Texas pour avoir abattu un autre garçon au milieu d’un trafic de drogue raté. Le victime Jonathan Joseph Alcalá, 20 ans, a quitté son domicile pour vendre à Uvalle une cargaison de pilules Xanax, mais ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur le prix et ont fini par se tirer dessus. Dans leurs arguments, les avocats de la défense d’Uvalle ont assuré que le défendeur avait agi en état de légitime défense, mais les procureurs ont déclaré que cela ne pouvait pas être soutenu lorsqu’il est allé acheter de la drogue et armé.

Texas. Peter Uvalle a été condamné à 35 ans de prison pour le meurtre d’un autre jeune homme au Texas au milieu d’une entreprise de drogue en faillite.

Uvalle, 20 ans, a entendu sa condamnation pour le meurtre de Jonathan Joseph Alcalá, 20 ans au moment de sa mort, qui a été abattu après que les deux garçons se soient disputés une vente de drogue le vendredi 15 décembre. 2017.

Quand Uvalle a commis le crime, il avait 18 ans et avait un passé troublé.

A 1h30 du matin le vendredi 15 décembre, comme le révèlent les documents de l’affaire consultés par Monde hispanique, un camion brun GMC 2006, s’est arrêté devant la maison du 800 West Coyote Trail dans la petite ville de Phar, au Texas.

Alcalá a quitté la maison et s’est rendu dans le camion pour parler de la vente avec le chauffeur. Malgré le fait qu’il était minuit passé dans le bloc, plusieurs voisins hispaniques s’amusaient et parlaient devant leurs maisons, assis sur des chaises et écoutant de la musique.

À un moment donné, les voisins ont entendu des coups de feu et ont vu Alcalá allongé face contre terre sur le béton de la rue pendant que la camionnette GMC s’envolait, disparaissant dans l’obscurité du quartier.

Les voisins ont appelé le numéro d’urgence du service de police de Pharr (PPD) qui est arrivé sur les lieux du crime.

Dans son rapport initial, le premier agent qui est arrivé sur les lieux a noté que la victime, un jeune homme hispanique, avait été grièvement blessé par cinq coups de feu et a demandé qu’il soit transféré dans un hôpital de la région où il est décédé peu de temps après.

Des agents de la Division des homicides du PPD ont interrogé les voisins et ont découvert qu’ils avaient un garçon à El Barrio, un voisin, qui avait tout vu parce qu’il s’était également approché lorsque la camionnette est arrivée devant la maison d’Alcalá.

Certains habitants ont affirmé qu’Alcalá avait également une arme lorsque les événements se sont produits et qu’il avait répondu à la fusillade. Le défunt a reçu aujourd’hui tous les coups de feu dans la poitrine.

Sur cette base, les agents ont arrêté, pour interrogatoire, Santiago Alonso Aguirre, âgé de 18 ans, qui avait été témoin du crime mais n’avait voulu rien déclarer jusqu’à ce moment-là.

Les agents ont facilité les choses pour Santiago Alonso Aguirre parce qu’ils lui ont demandé de coopérer ou que s’il ne révélait rien, il pourrait faire face à des accusations de camouflage.

Aguirre a déclaré que le conducteur de GMC était venu dans le quartier pour acheter plusieurs pilules Xanax vendues par Alcalá. Il ne connaissait le conducteur du camion que sous le nom de Peter ou Pete, mais ne savait rien d’autre.