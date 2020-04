Un juge affirme que le gouvernement viole les protections des enfants migrants

Le juge fédéral supervisant un règlement judiciaire de 1997 qui régit la prise en charge des enfants migrants sous la garde du gouvernement américain a ordonné vendredi à l’administration Trump de libérer rapidement les mineurs de la rétention des migrants, constatant une fois de plus que les fonctionnaires violaient l’accord de longue date.

Le juge Dolly Gee du tribunal de district américain de Los Angeles a constaté que l’immigration et les douanes américaines, qui détiennent des familles de migrants avec enfants, et l’Office of Refugee Resettlement, qui a la garde des mineurs non accompagnés, violent tous les deux l’accord de règlement de Flores pendant le coronavirus pandémie, pour des raisons distinctes.

Au fil des ans et à travers différentes administrations, Gee a constaté que le gouvernement avait violé des éléments de la colonie, principalement son exigence que les enfants migrants soient remis en liberté sans “retard inutile”. Mais l’ordre de vendredi a tenu compte des risques encourus par les immigrants détenus de près pendant une pandémie mondiale meurtrière. Dans un ordre différent le mois dernier, Gee a qualifié les centres de détention pour immigrants de «foyers de contagion».

L’ordonnance s’applique aux quelque 2 100 mineurs non accompagnés détenus par l’ORR, ainsi qu’aux 342 enfants détenus avec leur famille dans les trois centres de détention familiale de l’ICE. Le gouvernement a libéré des centaines d’enfants migrants depuis que Gee a rendu une ordonnance d’interdiction temporaire en mars exigeant leur libération rapide conformément aux paramètres de l’accord de Flores. Mais vendredi, Gee a déclaré qu’une “plus grande vitesse” était nécessaire pour retirer plus de mineurs des lieux de rassemblement.

Gee a demandé à la fois à l’ICE et à l’agence américaine pour les réfugiés de “faire tout son possible pour libérer rapidement et en toute sécurité” les enfants sous leur garde qui ont des sponsors, ne présentent pas de danger pour eux-mêmes ou pour les autres et ne constituent pas des risques de fuite. Elle a interdit aux agences d’utiliser certaines justifications pour continuer à détenir des mineurs.

L’agence américaine pour les réfugiés a libéré des centaines d’enfants au cours des dernières semaines, le nombre de mineurs dont il a la charge est passé de plus de 3500 début mars à la population actuelle de 2100 détenus. Mais l’agence a également reçu très peu d’enfants d’agents des frontières, qui expulsent maintenant la plupart des migrants non autorisés, y compris des mineurs qui arrivent seuls à la frontière, en invoquant de vastes pouvoirs de retour en vertu d’un ordre de santé publique qui, selon eux, est conçu pour limiter la propagation du coronavirus.

L’histoire continue

Gee a déclaré que l’ICE méritait “un certain crédit” pour s’être éloigné d’une “réponse initiale tardive” et avoir mis en œuvre une “réponse en évolution rapide à la pandémie” à la suite du litige des avocats des enfants. Elle a également dit qu’elle appréciait que l’ICE ait libéré des dizaines de familles ces dernières semaines. Mais elle a déclaré que les avocats des enfants, à travers des témoignages directs d’immigrés détenus, ont sapé le “portrait optimiste” des efforts de l’agence pour maintenir des conditions “sûres et hygiéniques” pour les enfants, une autre exigence de Flores Settlement.

Les déclarations de l’ICE “brossent un tableau des installations sanitaires, conformes aux distances sociales et médicalement appropriées”, mais ce tableau est “terni par les déclarations des détenus et de leurs prestataires de services juridiques”, a déclaré Gee.

“(Les immigrants) signalent un traitement médical inaccessible ou inefficace, une détérioration de leur santé pendant leur détention, un manque de savon et de fournitures sanitaires, un manque de nettoyage en profondeur par le personnel et une utilisation insuffisante (équipement de protection individuelle) par le personnel ou les détenus”, écrit Gee dans son ordre. .

Peter Schey, l’un des deux avocats qui a déposé le procès initial qui a provoqué l’accord de Flores, a salué l’ordre de vendredi.

“Je pense que l’ordonnance du juge Gee entraînera une accélération de la libération des mineurs accompagnés et non accompagnés dans les jours et les semaines à venir, car le juge a clairement indiqué que les politiques actuelles du gouvernement ne respectaient pas le règlement”, a déclaré Schey, président de la Center for Human Rights and Constitutional Law, a déclaré CBS News.

“L’ordre leur fera pression pour ne pas ralentir la libération de leurs enfants à la lumière de la pandémie de COVID-19”, a ajouté Schey.

Dans son ordonnance, Gee a également exigé des coordinateurs pour mineurs nommés par le tribunal à l’ICE et à l’agence américaine pour les réfugiés de déposer des rapports mensuels à partir de mai sur les efforts des agences pour accélérer la libération des enfants et les protéger pendant la pandémie.

Un porte-parole de l’ICE a déclaré que l’agence revoyait la commande de vendredi. Les responsables de l’ORR n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Directeur du Programme alimentaire mondial sur le coronavirus: “Le pire reste à venir”

Sessions du samedi: les tueurs jouent “Blowback”

Sessions du samedi: The Killers interprète “The Waiting” de Tom Petty