Un juge arrête la vente d’un faux remède “miracle” contre le coronavirus

Un juge a ordonné ce vendredi de suspendre la vente d’un prétendu traitement “miracle” pour la cure du coronavirus dans le cadre d’un procès contre les fabricants de cette solution minérale qui est utilisée comme agent de blanchiment et rend malades ceux qui la consomment.

Ariana Fajardo Orshan, procureur du district sud de la Floride, a déclaré qu’il s’agissait d’une “fraude” avec des produits qui n’avaient pas été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) et potentiellement dangereux pour la santé, a rapporté Efe.

“Non seulement ces produits sont potentiellement nocifs, mais leur distribution et leur utilisation peuvent empêcher les malades de recevoir les soins médicaux légitimes dont ils ont besoin”, a déclaré le procureur.

Les autorités fédérales ont exhorté à cesser immédiatement de consommer ces solutions minérales ou autres produits à base de chlorite de sodium sous les noms Miracle ou Master Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, Chlorine Dioxide Protocol (CD) Protocol et Water Purification Solution (WPS).

L’Église de santé et de guérison Genesis II commercialise sa «Master Mineral Solution» (à base d’agent de blanchiment) comme traitement pour d’innombrables maladies comme la maladie d’Alzheimer et la SEP. En mars, les enquêteurs ont découvert que Genesis le commercialisait comme un remède contre le COVID-19.https: //t.co/YFaEQUrsRr – Clare Hymes (@ ClareHymes22) 17 avril 2020

Ils ont noté que lorsqu’il est mélangé selon les directives de l’emballage, il devient un «produit chimique fort» utilisé comme agent de blanchiment.

La FDA a noté qu’elle avait reçu de nombreux rapports de ces produits, vendus en ligne en tant que “traitements” qui promettaient un remède contre le nouveau coronavirus, l’autisme, la maladie d’Alzheimer, le cancer, le VIH / sida et la sclérose en plaques, entre autres maladies.

Bien que la FDA ait averti depuis 2010 que ces produits peuvent provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des symptômes de déshydratation sévère, ils sont toujours vendus en ligne via les réseaux sociaux et de nombreux distributeurs indépendants.

Le Bureau du Procureur a précisé que le procès avait été intenté contre la soi-disant Église de la santé et de la guérison Genesis II et ses administrateurs, Mark Grenon, Joseph Grenon, Jordan Grenon et Jonathan Grenon, chargés de vendre et de distribuer Miracle Mineral Solution, également connu sous le nom de MMS.

Genesis vend du MMS via ses sites Internet, affirmant qu’il “guérira, atténuera, traitera ou évitera le coronavirus, qui comprend COVID-19, ainsi que d’autres maladies”, selon le bureau du procureur.

La @US_FDA a exhorté le producteur d’un “Miracle Mineral Supplement” à cesser de vendre des produits non approuvés et non autorisés pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention du #CCPVirus. https://t.co/iWSsEfoYUB – The Epoch Times (@EpochTimes) 11 avril 2020

