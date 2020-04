Un juge bloque la prolongation de 30 jours de l’ordonnance de séjour à domicile en Illinois

Un juge du sud de l’Illinois a bloqué lundi la prolongation de 30 jours par le gouverneur J.B. Pritzker de l’ordonnance de séjour à domicile de l’État, accordant une ordonnance d’interdiction temporaire demandée par un législateur républicain qui a fait valoir que le gouverneur avait outrepassé son autorité, rapporte CBS Chicago. Pritzker, cependant, s’est engagé à faire appel de la décision.

L’affilié de CBS WCIA-TV rapporte que le juge de la Cour de circuit du comté de Clay, Michael McHaney, a accordé une injonction pour bloquer temporairement le dernier décret du gouverneur lundi après-midi. Bien que la décision du juge n’épargne que Bailey de la prolongation de l’ordonnance de séjour à domicile, elle ouvre la porte à d’autres personnes dans l’Illinois pour rejoindre le procès ou déposer la leur.

Pritzker a déclaré que le bureau du procureur général de l’État ferait appel de la décision.

“Mon équipe et moi allons mener cette bataille juridique dans toute la mesure du possible, pour garantir la santé publique et le bon sens, et que ceux-ci prévalent”, a-t-il déclaré. “Cette décision a mis la population de l’Illinois en danger. J’espère sincèrement que cette question sera résolue rapidement afin que nous puissions reprendre notre attention sans réserve sur le travail de sécurité des personnes.”

Un Pritzker visiblement en colère s’en est pris à Bailey, l’accusant de mettre le public en danger.

“La décision du représentant Darren Bailey de saisir les tribunaux pour essayer de démanteler les directives de santé publique conçues pour assurer la sécurité des personnes est une insulte à tous les Illinoisans qui ont été perdus pendant cette crise COVID-19, et c’est un danger pour des millions de personnes qui pourraient tomber malade à cause de son imprudence », a déclaré Pritzker peu après la décision. “C’est insultant, c’est dangereux, et la sécurité et la santé des gens sont désormais menacées. Il peut y avoir des gens qui contractent le coronavirus à la suite de ce que Darren Bailey a fait.”

Le gouverneur a déclaré que son ordre de rester à la maison avait évité des dizaines de milliers de maladies liées au COVID-19 et des milliers de décès.

“Aussi douloureuses que puissent être nos actions, la question se résume à la vie ou à la mort. COVID-19 est responsable de priver le peuple de l’Illinois des moments précieux de convivialité et de stabilité de la routine qui ont été suspendus en réponse à cette pandémie mondiale, “, A déclaré Pritzker. “L’histoire se souviendra de ceux qui ont mis la politique de côté pour se rassembler pour assurer la sécurité des gens. Elle se souviendra également de ceux qui se sont si aveuglément dévoués à l’idéologie et à la poursuite de célébrités personnelles qu’ils se sont fait un ennemi de la science et de la raison.”

L’histoire continue

TOPSHOT-US-HEALTH-VIRUS

Le Chicago Theatre fermé est vu à Chicago, Illinois, le 21 mars 2020. .

La loi de l’État donne au gouverneur le pouvoir de déclarer une catastrophe pendant 30 jours, mais ne dit pas s’il peut émettre une autre proclamation à l’expiration de la première. Cependant, Pritzker a déclaré qu’il existe un précédent pour les gouverneurs prolongeant les proclamations en cas de catastrophe.

“Nous opérons sur des décennies de précédents en termes de fonctionnement des proclamations de catastrophes; des inondations aux tornades et maintenant à une pandémie mondiale, les catastrophes ne s’évaporent pas nécessairement sur une période de 30 jours”, a-t-il déclaré. “Le législateur en a tenu compte lors de la rédaction de cette loi.”

Le gouverneur a déclaré qu’il encourageait fortement tous les dirigeants élus locaux et le peuple de l’Illinois à suivre les conseils des scientifiques, des épidémiologistes et du CDC, et de continuer à suivre les directives de l’ordonnance de séjour à domicile pendant que son bureau fait appel de la décision du juge. .

Pritzker a déclaré que son bureau demanderait un sursis d’urgence de la décision du juge pendant qu’il portait l’affaire devant la Cour d’appel de l’Illinois.

Déjà retardés, les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en raison d’un coronavirus

L’expérience du vote par correspondance de l’Ohio pourrait servir de modèle pour les élections générales

La bulle de la dette sur les cartes de crédit pourrait éclater en raison de la pandémie de coronavirus