Un juge bloque la règle qui supprimerait les «coupons alimentaires» de 700 000 bénéficiaires

Un juge fédéral a rendu une décision de justice empêchant l’administration Donald Trump d’adopter un changement de règle qui obligerait près de 700 000 Américains à laisser des coupons alimentaires, officiellement connu sous le nom de Programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP). en anglais). Le changement de règle devait commencer le 1er avril.

Dans une décision rendue vendredi soir à Washington, DC, le juge du tribunal de district des États-Unis, Beryl Howell, a qualifié le changement de règle de coupons alimentaires de fantaisiste, arbitraire et probablement illégal, comme l’a rapporté NPR East. samedi

Le changement de règle aurait obligé les adultes sans enfant éligibles à travailler au moins 20 heures par semaine pour être éligibles aux prestations de «coupons alimentaires» au cours des trois derniers mois. Il aurait également la capacité habituelle d’États limités de déroger à ces exigences en fonction des conditions économiques. Le mandat préliminaire conservera cette flexibilité.

Des critiques ont appelé le département américain de l’Agriculture (USDA) à suspendre la mise en œuvre de la nouvelle règle, en particulier à la lumière de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Cependant, plus tôt cette semaine, le secrétaire à l’Agriculture Sonny Perdue a déclaré que le ministère prévoyait de faire avancer la règle.

Dans sa décision, Howell a cité les préoccupations soulevées par la propagation du coronavirus et ses effets sur les Américains les plus vulnérables.

“Surtout maintenant, étant donné qu’une pandémie mondiale pose des risques sanitaires étendus, il est essentiel de veiller à ce que les responsables gouvernementaux, au niveau fédéral et des États, aient la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des résidents et assurer leur bien-être grâce à des programmes comme SNAP. Il a écrit.

La modification de la règle du coupon alimentaire est désormais bloquée pour prendre effet dans l’attente de l’issue d’un procès intenté par 19 États, plus le District de Columbia et la ville de New York.

“C’est une grande victoire pour les résidents les plus vulnérables de notre pays qui dépendent de SNAP pour se nourrir”, a déclaré le procureur général de Washington, Karl A. Racine, qui a codirigé la coalition derrière le procès, dans un communiqué.

“La règle de l’administration Trump aurait forcé des centaines de milliers de personnes qui ne pouvaient pas trouver de travail, dont 13 000 habitants du district, à mourir de faim. Cela aurait pu être catastrophique au milieu de notre urgence de santé publique actuelle “, a-t-il ajouté.

L’USDA a annoncé cette semaine, cependant, que les écoles qui ont fermé en raison de l’épidémie de coronavirus seront toujours en mesure de fournir des repas aux élèves à faible revenu, a déclaré Newsweek.

Trump déclare l’urgence nationale du coronavirus

Le président Donald Trump a déclaré vendredi après-midi une urgence nationale en raison du coronavirus et de son incidence croissante aux États-Unis.

La mesure débloquera jusqu’à 50 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider les États et les localités des États-Unis à lutter contre la maladie.

“Pour libérer le pouvoir du gouvernement fédéral, je déclare aujourd’hui une urgence nationale”, a déclaré Trump lors d’une conférence de presse à la roseraie de la Maison Blanche.

“Nous surmonterons la menace virale”, a-t-il déclaré.