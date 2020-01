Un juge ordonne la fermeture du parc olympique de Rio de Janeiro par crainte des conditions de sécurité

RIO DE JANEIRO, 16 janvier (.) – L’absence de conditions de sécurité a conduit un juge brésilien à ordonner la fermeture du parc olympique qui a accueilli plusieurs événements lors des Jeux de Rio de Janeiro 2016.

Le parc, qui abritait le complexe aquatique, les courts de tennis, le vélodrome et trois stades utilisés pour divers sports, n’a été utilisé que sporadiquement pour des concerts et autres événements depuis la fin des Jeux en août 2016.

Le juge fédéral a jugé que “tout événement dans les installations olympiques” sera interdit jusqu’à ce que les autorités délivrent des autorisations “certifiant la sécurité des zones”.

“Le panorama, composé de zones progressivement dégradées par le manque d’attention et la présence de milliers de personnes, est idéal pour qu’une tragédie se produise”, précise la décision.

Le quartier était plein de visiteurs pendant les Jeux, mais depuis lors, il a été abandonné par les autorités locales, a ajouté le juge.

Dans une déclaration envoyée à ., le gouvernement fédéral a déclaré qu’il avait déjà des certificats de sécurité valables jusqu’en mars 2020 et qu’il ferait appel de la décision.

Les Jeux de 2016 ont été les premiers à se tenir en Amérique du Sud. Les autorités ont estimé que l’événement olympique avait été un succès, mais de nombreux habitants de Rio se plaignent que trop d’argent a été dépensé pour des installations qui n’ont pas été maintenues en bon état et auxquelles la population n’a pas accès non plus.

(Rapport d’Andrew Downie. Édité en espagnol par Javier Leira)