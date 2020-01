Un laboratoire australien est le premier à développer un nouveau virus en dehors de la Chine

Les chercheurs de Melbourne, en Australie, sont les premiers à l’extérieur de la Chine à annoncer qu’ils ont cultivé le nouveau coronavirus en culture cellulaire. Le groupe du Peter Doherty Institute for Infection and Immunity a déclaré avoir isolé le virus de la première personne diagnostiquée avec l’infection en Australie, le 25 janvier.

L’équipe va maintenant partager le virus avec des laboratoires de recherche du monde entier recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour aider au développement de tests de diagnostic et de vaccins plus précis, a déclaré Mike Catton, directeur adjoint de l’institut. «Il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles à faire lorsque vous avez le virus», explique Catton.

Bien que les scientifiques en Chine disent qu’ils ont réussi à faire pousser le virus en laboratoire, ils n’ont pas encore partagé d’échantillons avec des chercheurs internationaux – ils n’ont partagé que la séquence génétique du virus, explique Julian Druce, chef du laboratoire d’identification des virus au Doherty. Institut. Il dit que lui et son équipe avaient entendu dire que des laboratoires à l’extérieur de la Chine avaient eu du mal à développer le virus, mais ils l’ont trouvé assez facile. Il pense que le succès est dû à l’expertise combinée du laboratoire dans le diagnostic des infections ainsi que dans l’isolement et la croissance de virus en culture. «Nous avons réuni deux parties du puzzle dans un même laboratoire», dit-il.

Catton dit que la possession d’échantillons du virus permettra aux scientifiques de créer des tests capables de détecter des cellules immunitaires spécifiques – des anticorps – qui indiquent si une personne a été infectée par le nouveau virus. Ces tests sont particulièrement utiles pour les personnes présentant des symptômes légers ou nuls. Faire un test d’anticorps est difficile sans échantillons du virus, dit-il.

Une étude d’une famille à Shenzhen, en Chine, a identifié un enfant infecté par le virus mais ne présentant aucun symptôme. L’OMS a également signalé que trois personnes infectées en dehors de la Chine étaient asymptomatiques.

Ian Mackay, virologue à l’Université du Queensland à Brisbane, en Australie, dit que l’annonce du groupe de Melbourne est une excellente nouvelle. Il dit que les échantillons cultivés en laboratoire sont essentiels pour la recherche sur le comportement du virus en culture ou chez des animaux hôtes. Bien que les échantillons de virus puissent également être utilisés pour valider les tests de diagnostic moléculaire, la plupart des laboratoires ont abandonné l’utilisation de virus entiers en faveur de la production synthétique de parties du virus à partir de génomes partiels, explique Mackay.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 29 janvier 2020.