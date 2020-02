Un laboratoire chinois dit que les théories du complot nuisent aux efforts de lutte contre le coronavirus

SHANGHÁI, 20 février (.) – La désinformation en Chine et ailleurs a nui aux efforts mondiaux de lutte contre le nouveau coronavirus, a déclaré un laboratoire spécialisé dans les maladies infectieuses à Wuhan, une ville qui est au centre de l’épidémie … et aussi le centre des théories du complot.

Dans un communiqué publié mercredi, l’Institut de virologie de Wuhan a déclaré que “les rumeurs sur Internet” avaient “beaucoup retenu l’attention” et “causé de gros dégâts à notre personnel de recherche, qui est en première ligne de la recherche scientifique”.

Le centre a déclaré que son personnel travaillait 24 heures depuis la fin de 2019 pour suivre la source du coronavirus et améliorer les taux de détection, mais que les complots avaient “sérieusement entravé” leurs efforts.

L’institut a été accusé de “synthétiser artificiellement” le coronavirus dans l’un de ses laboratoires, a-t-il déclaré. Il a également fait référence à d’autres déclarations diffusées sur Internet selon lesquelles le “patient zéro” dans l’épidémie actuelle était un étudiant diplômé de l’institut, et que l’un de ses chercheurs était également décédé après la “fuite” du virus.

Les théories du complot prospèrent souvent pendant les épidémies, comme cela s’est produit dans les épidémies du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), de la grippe aviaire et d’Ebola, a déclaré Adam Kamradt-Scott, expert en maladies infectieuses à l’Université de Sydney.

“S’il existe un laboratoire de lutte contre les maladies infectieuses dans une ville où une épidémie commence, c’est généralement la faute”, a-t-il déclaré.

De nombreuses rumeurs circulant dans le pays et à l’étranger affirment que le coronavirus a été créé par des scientifiques locaux et a fuité, délibérément ou par accident, à Wuhan, une ville où le virus a été détecté pour la première fois et qu’il est l’épicentre de l’épidémie.

Une autre théorie a lié l’épidémie à l’arrestation, le mois dernier, du professeur de l’Université de Harvard, Charles Lieber, accusé de cacher ses liens avec le Wuhan Institute of Technology. Il a été discrédité mercredi par Snopes.com, un site Web qui enquête sur la validation ou l’invalidation des légendes urbaines, des rumeurs sur Internet et des chaînes de messages.

Les théories du complot ne sont pas restées en ligne. Le sénateur républicain de l’État américain de l’Arkansas, Tom Cotton, a déclaré cette semaine à la chaîne Fox News que “nous devons au moins demander” si le coronavirus provenait du laboratoire de Wuhan.

Une équipe de 27 scientifiques a publié mardi une déclaration dans le journal médical Lancet condamnant les théories du complot, qui “ne font que créer la peur, des rumeurs et des préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus”.

Ils ont dit que les scientifiques du monde entier “concluent massivement que ce coronavirus est originaire de la faune.” Le consensus actuel est qu’il a émergé d’un marché de fruits de mer à Wuhan qui vendait également des produits d’animaux sauvages exotiques.

