Un leader a révélé le rôle que jouerait Carlos Bianchi dans la nouvelle structure de football de Boca

La de Carlos Bianchi C'est une figure qui résonne toujours dans les couloirs de l'institution et, avec l'atterrissage d'un nouveau conseil d'administration et avec Juan Román Riquelme En tant que vice-président 2, l'illusion de retourner dans le monde bleu et or grandit à nouveau. Roberto Digón, actuel vice-3e, a admis que Il y a une volonté d'ajouter le vice-roi au projet de décision actuel.