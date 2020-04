Un “Live Aid” en quarantaine: Ce sera le concert mondial du coronavirus | Culture et divertissement

Plus d’une centaine d’artistes internationaux, de Paul McCartney à Maluma et Jennifer López, participeront ce week-end à un macro-événement solidaire, organisé par l’OMS et Lady Gaga, avec plus de huit heures de musique qui seront diffusées dans le monde entier par la crise des coronavirus.

L’initiative se souviendra de l’historique “Live Aid” de 1985, qui a réuni la reine, David Bowie, Bob Dylan, U2 et Madonna, entre autres, pour lutter contre la faim en Afrique devant un public millionnaire.

C’était une date qui a marqué un avant et un après, d’où émerge la mythique chanson “We Are The World” et dans laquelle Freddie Mercury et son groupe ont donné ce qui pour beaucoup est la meilleure performance de l’histoire du rock.

A cette époque, plus de 40% de la population mondiale a suivi l’émission, avec deux macro-concerts à Philadelphie (USA) et à Londres, en plus d’événements dans d’autres pays, qui ont levé plus de 100 millions de dollars.

Les circonstances étranges que la planète traverse ont conduit à l’organisation d’un autre événement pour unir la population de la même manière, sous la devise “Un monde: ensemble à la maison”. Cette fois, il n’y aura ni scène ni public.

À QUOI RESSEMBLERA LE CORONAVIRUS LIVE AID?

Des musiciens du monde entier, comme l’Américain Taylor Swift, le Colombien Juanes ou l’Italien Andrea Bocelli ouvriront les portes de leur maison pour offrir des performances musicales.

Ce sera un événement en deux parties.

Tout d’abord, le samedi 18, un marathon de six heures de musique live commencera avec l’aide d’une centaine d’artistes qui se produiront sur la plupart des plateformes sociales telles que Facebook, Twitter ou YouTube.

L’événement se terminera par un grand concert de deux heures avec des stars internationales diffusé samedi soir à la télévision américaine. à partir de 00h00 GMT.

Le reste du monde pourra le suivre sur internet et aussi certaines chaînes de télévision européennes, comme la BBC britannique, ont confirmé qu’elles le feront dimanche matin.

QUI L’ORGANISE ET DANS QUEL BUT?

Pour organiser cet événement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’association caritative Global Citizen et la superstar Lady Gaga, ambassadrice de l’initiative de rejoindre leurs confrères professionnels, ont uni leurs forces.

L’objectif est de collecter des fonds pour le Fonds de réponse COVID-19, bien qu’avec une différence substantielle par rapport au “Live Aid”, ils ont pris comme modèle: Il n’a pas l’intention de collecter des dons directement auprès du public.

Lady Gaga elle-même a prévenu lorsqu’elle a présenté l’idée: “Nous voulons collecter de l’argent avant de passer à l’antenne. Quand nous sommes en direct, mettez vos portefeuilles, vos cartes de crédit et profitez du spectacle.”

Par conséquent, l’ambition de cette nouvelle “Live Aid” est d’unir les personnes confinées à travers la planète, d’offrir une distraction et de laisser la responsabilité de donner entre les mains de grandes entreprises et de leaders mondiaux.

Pour le moment, les organisateurs assurent qu’ils ont déjà levé 35 millions de dollars.

QUI AGIRA ET COMMENT SERA-T-IL SUIVI?

L’affiche a réuni quelque 150 artistes de haut niveau de différents genres, âges, générations et pays.

D’une part, des stars de la musique mythique qui étaient déjà présentes à l’événement historique en 1985, comme Paul McCartney, Elton John et Stevie Wonder, se produiront.

Il y aura également une place pour les rythmes latins avec Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta et J Balvin, qui sera partagée entre le concert principal et les performances précédentes.

Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish et Lizzo, entre autres, mettront le côté le plus “pop”, qui réunira les jeunes stars avec des vétérans comme Alanis Morissette, Chris Martin et Céline Dion.

Parmi les représentants européens, il y aura l’Italienne Andrea Bocelli, la Française Angèle et Christine and the Queens et la Britannique Jessie J.

Pratiquement tous les réseaux sociaux et plateformes Internet diffuseront l’événement, d’Instagram ou Twitter aux géants de la technologie comme Apple, Amazon et Alibaba.

RENDRE L’HISTOIRE COMME L’ÉVÉNEMENT DE 1985?

Le simple fait que tant d’artistes de haut niveau décident d’ouvrir leurs portes pour unir leurs voix en même temps dans une quarantaine mondiale est déjà remarquable.

De plus, il faut ajouter le soutien de pratiquement tous les géants technologiques qui ont façonné le mode de vie 2020, très différent de celui de 1985.

Le manque de public, sans foule et sans complicité partagée rendra impossible de revivre une performance historique comme Queen’s au stade de Wembley, mais ce macro événement, sans corps, en isolement social et à travers des écrans, pourrait devenir ce week-end l’un des symboles des circonstances étranges que le monde traverse.

Javier Romualdo