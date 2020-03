Un Madrid inconnu: la Gran Vía sans agitation, le Prado sans files d’attente et des bus vides | Couverture

Les visages d’inquiétude des serveurs, des marchands de billetterie et d’autres qui vivent de loisirs à Madrid et celui des touristes bouleversés par la fermeture des musées, théâtres et cinémas se produisent ce jeudi dans une ville à moitié gazeuse, où l’agitation habituelle de la ville fait défaut. Gran Vía, la queue du Prado et le feu rouge occupé des taxis.

Une inquiétude et un sentiment d’étrangeté qui sont renforcés par la vue des masques, qui sont principalement portés par les touristes; les gants portés par certains employés et citoyens; bus touristiques et moyens de transport vides; rangées de taxis avec le feu vert de libre dans les artères principales; les stores dessinés dans les cinémas et l’absence de lumière à l’intérieur des musées.