Un magasin hispanique d’Atlanta exposé à une augmentation illégale de ses produits

Il s’agit du magasin hispanique “La Estrella Food Mart” de Chamblee à Atlanta. Le populaire Djcruzito Pulso Atl a déposé la plainte sur Facebook Live sans crainte. Le magasin hispanique a facturé illégalement deux dollars pour chaque produit qu’il a acheté.

Un citoyen mexicain n’est pas resté silencieux et a dénoncé un magasin hispanique aux États-Unis pour une augmentation illégale des prix de certains produits, profitant de l’urgence nationale due à la propagation du coronavirus.

Le plaignant est le populaire Djcruzito Pulso Atl, qui a fait une transmission sur Facebook Live, par laquelle il a montré comment le caissier du magasin hispanique lui avait facturé deux dollars supplémentaires pour chaque produit compadrado.

Le magasin hispanique a été identifié comme «La Estrella Food Mart», situé dans la ville de Chamblee Dunwoody Rd à Atlanta, où Djcruzito Pulso Atl est entré de nouveau pour obtenir la preuve des spéculations commises.

Après avoir effectué l’achat et indiqué clairement qu’il commettait une infraction en augmentant arbitrairement les prix des produits, la vidéo a été publiée sur le compte Facebook Djcruzito Pulso Atl, générant 5,1 mille vues en quelques minutes.

Photo / Capture MH

La vidéo était accompagnée d’un texte relatant l’agacement de Djcruzito Pulso Atl, car il n’était pas d’accord avec ce type de comportement affectant la communauté de Chamblee Dunwoody Rd, où la majorité de ses résidents sont des Hispaniques d’Amérique centrale.

ATTENTION CE FACEBOOK LIVE, c’est pour qu’ils n’arrêtent pas ces magasins hispaniques qui augmentent arbitrairement les prix. Voici la preuve de la façon dont dans ce magasin, sur Chamblee Dunwoody Rd “LA ESTRELLA”, les prix augmentent en raison de la crise qui sévit en ce moment “, est la plainte qui est devenue virale sur le réseau social.

Le 13 mars, Djcruzito Pulso Atl a exprimé son désaccord comme suit.

Capture photo / Facebook de Djcruzito Pulso Atl

“Je vais dans un magasin hispanique pour acheter quelque chose pour la nuit de travail, et il s’avère que le propriétaire a décidé d’augmenter le prix de tous les articles de 2 $, c’est-à-dire que si quelque chose coûte 3 $, maintenant le coût serait de 5 $”, explique le libération.

Djcruzito Pulso Atl a quitté le magasin avec une preuve de l’achat effectué et a assuré que ce crime serait exposé aux médias.

De même, il a catalogué cette action comme une injustice et un abus, car les prix ne peuvent pas être augmentés au milieu d’une urgence pandémique nationale.

Le vendeur n’a pas remarqué que sa performance avait été enregistrée via Facebook Live, dans une transmission directe et en direct, accumulant plus de 80 commentaires.

Capture photo / Facebook de Djcruzito Pulso Atl

Comme Mme Ligia Mendoza de Smith, qui a remis en question l’augmentation aveugle des produits; “C’est un peuple exploiteur (La Estrella), il faut donc dénoncer”.

L’augmentation illégale des prix des produits est sanctionnée aux États-Unis d’une amende pouvant aller jusqu’à mille dollars.

