Un manifestant a blâmé «l’homme noir» pour lui avoir donné son équipement de cocktail Molotov. Ensuite, les flics ont trouvé une note d’un peintre blanc.

Lorsque Samantha Shader, 27 ans, a été arrêtée pour la première fois pour avoir prétendument lancé un cocktail Molotov à la police, elle a déclaré aux détectives que les fournitures – y compris des bouteilles en verre – lui avaient été remises par un groupe d’hommes et de femmes noirs, selon les archives de la Cour fédérale.

Mais des semaines plus tard, vendredi, la police a arrêté un homme blanc qui a admis avoir fourni les documents, Timothy Amerman, 29 ans. Selon les archives judiciaires et une page Facebook qui semble appartenir à Amerman, il travaille comme peintre à Saugerties, New York. Amerman risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable de troubles civils ou de complot de troubles civils, pour lesquels il a été inculpé dans une plainte fédérale cette semaine.

Shader aurait lancé l’explosif sur un véhicule de police avec quatre agents du département de police de New York à 23 heures. le 29 mai lors des troubles à l’échelle nationale qui ont suivi le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, ont annoncé les procureurs. Le véhicule a été endommagé, mais les officiers – qui n’auraient pas été blessés – ont pu sauter hors de la camionnette et poursuivre Shader.

Les flics de New York battent les manifestants pour le crime d’être là

Les procureurs ont affirmé que Shader avait mordu l’une des jambes des officiers lors de sa garde à vue. Elle a été arrêtée tôt le lendemain matin à Brooklyn et a renoncé à ses droits Miranda, disant aux agents des forces de l’ordre qu’elle avait été «approchée dans la rue et donnée« la bouteille »par un homme noir, qui était dans un groupe avec un autre homme noir et une femme noire », prétendent les procureurs fédéraux dans la plainte fédérale contre Amerman.

Shader « a décrit l’homme qui lui a tendu la bouteille comme un » gars plus épais « avec des cheveux en » dreads maigres « de couleurs différentes », et le deuxième homme « comme plus petit que le premier et portait un chapeau qui dissimulait ses cheveux », la plainte revendique, notant que Shader a allégué que la femme avait des cheveux «poofy».

« Shader a déclaré qu’elle se sentait [it was] important au moment où elle a pris la bouteille parce qu’elle était la seule personne blanche dans la région », a affirmé la plainte.

Les procureurs ont déclaré que Shader, qui aurait été filmé en train de lancer la bouteille en direction du véhicule de police, avait été arrêté à 11 reprises dans 11 États. Elle aurait été condamnée dans trois de ces incidents. L’avocate de Shader, nommée par le tribunal, Amanda David, a refusé à plusieurs reprises de commenter les accusations, et elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de The Daily Beast samedi.

Images montrant prétendument Samatha Shader en train de lancer le cocktail Molotov.

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Rmux1cd91pwbwadj6Qc21g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5NC41NDEyODQ0MDM2Nj/j res / 1.2 / MQlvznEm1M9U4pG17LWfKA– ~ B / aD00ODg7dz04NzI7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en-US/thedailybeast.com/6af730eff4c09602893

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Rmux1cd91pwbwadj6Qc21g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5NC41NDEyODQ0MDM2Njk3NQ–/HMK/kV – ~ B / aD00ODg7dz04NzI7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en-US/thedailybeast.com/6af730eff4c4009892feb047e60df333 « class = » caas-img « />

Mais lorsque les policiers ont fouillé la voiture que Shader et sa sœur ont conduite à New York depuis son domicile à Catskill, la police a déclaré avoir trouvé une note avec les empreintes digitales d’Amerman qui disait: «J’ai trouvé quelques bouteilles en verre de plus que ce que je pensais avoir, mais toujours pas beaucoup. Je vous donne mon masque dans l’espoir que ça aide. J’aimerais en avoir plus. Il y a aussi un sac ici pour vous. SOYEZ SÛR S’il vous plaît. Vraiment bonne chance, – aime Tim. «

Shader a déjà été inculpée de sept chefs d’accusation liés à l’incident, et son cas est en instance. Sa sœur, Darian, a été accusée d’avoir résisté à l’arrestation pour avoir prétendument sauté sur le dos d’un officier qui tentait d’arrêter Shader.

Lors des manifestations après la mort de Floyd, le NYPD a été fortement critiqué pour sa réponse souvent violente, dans un cas, poussant une femme de Brooklyn au sol, la faisant hospitaliser. Le lendemain, des vidéos ont montré des véhicules de police croisant une foule de manifestants. Le Daily Beast a rapporté qu’un employé de l’hôpital qui rentrait à pied de son travail a été battu par la police le même week-end.

Dans une interview avec les autorités, Amerman a admis avoir donné à Shader des « projectiles à jeter sur la police et les contre-manifestants », mais a décidé de ne pas la rejoindre pour « provoquer un enfer », selon la plainte déposée lors de son arrestation.

Amerman devait comparaître devant le tribunal fédéral d’Albany samedi après-midi, suivi d’une audience de mise en liberté sous caution. Il était toujours en garde à vue samedi et aucun avocat de la défense n’était encore inscrit sur les documents de la Cour fédérale.

