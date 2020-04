Un mannequin italien continue de tester COVID 2 mois après “avoir été guéri”

Bianca Dobroiu, une jeune fille de 23 ans, a été testée positive pour COVID-19 après 60 jours de diagnostic du virus.

Non seulement cela, mais la jeune femme s’est conformée à la quarantaine respective et a subi plusieurs tests pour détecter le virus.

Comment les événements se sont-ils produits?

Le 28 février, Bianca est arrivée à l’hôpital Sant’Orsola-Malpighi, où elle a été admise pour une fièvre supérieure à 40 degrés. Elle a reçu un diagnostic de COVID-19.

Après le quatrième jour d’hospitalisation, Bianca a commencé à s’améliorer mais les tests étaient toujours positifs.

Selon le spécialiste des maladies infectieuses Luciano Attard, «à notre connaissance, personne d’autre en Italie n’est resté positif depuis si longtemps. Généralement, les résultats positifs ne durent pas plus de quatre semaines. “

Le 6 mars, Bianca a été renvoyée et renvoyée chez elle où elle est restée en quarantaine, “après 52 jours, voici le nouveau résultat”; la jeune femme a écrit sur son compte Facebook. “Rien ne change du tout et aujourd’hui ça me fait un peu peur.”

Dopo 52 giorni, ecco il nuovo risultato.

Beh nuovo non è perché non è mai stato diverso da così da quasi due mesi… Publié par Bianca Dobroiu le samedi 18 avril 2020

Bien qu’il soit asymptomatique, il est toujours positif pour COVID-19

Bien qu’elle soit asymptomatique, Bianca continue à être testée positive pour COVID-19, et bien qu’elle soit reconnaissante que la maladie n’ait pas progressé, “les médecins m’ont dit que je suis toujours porteur du virus et contagieux”.

Publié par Bianca Dobroiu le mercredi 22 avril 2020

Avec des informations de Newsweek

