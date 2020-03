Un message des premières lignes de la pandémie

Dans l’une des scènes les plus vives de la minisérie HBO Tchernobyl, des soldats vêtus de blouses de cuir se sont précipités dans des zones radioactives pour pelleter littéralement des matières radioactives hors de danger. Horriblement sous-protégés, ils se sont quand même adaptés pour faire leur travail. Dans des scènes ultérieures, les soldats ont façonné la protection contre la ferraille par désespoir tout en patrouillant dans d’autres zones dangereuses.

S’il vous plaît, ne me dites pas que dans le pays le plus riche du monde au 21e siècle, je suis censé travailler dans une zone sinistrée de l’ère soviétique fictive et façonner mon propre masque facial en tissu tandis que d’autres dans notre pays amassent des fournitures pour l’usage personnel et le profit comme de soi-disant leaders s’assoient dans des réunions en s’entendant parler. L’autre jour, j’ai couru au chevet d’un patient pour intuber un patient qui s’est écrasé, probablement COVID. Deux inhalothérapeutes et deux infirmières étaient déjà au chevet du patient. C’est cinq masques N95, cinq robes, cinq écrans faciaux et 10 gants pour un patient à la fois. J’ai vu probablement 15 à 20 patients pendant ce quart de travail. Si nous allons commencer à rationner les fournitures, pour quel pourcentage devrais-je porter des précautions?

Ne vous y trompez pas, les directives du CDC concernant le desserrement des équipements de protection individuelle (EPI) sont le résultat de la non-préparation de notre pays. L’assouplissement des directives augmente le risque pour les travailleurs de la santé, mais la décision est prise de nous permettre de continuer à travailler. Il est fait pour le bien public – afin que je puisse continuer à travailler, peu importe le coût personnel pour moi ou ma famille (et ma famille de soins de santé). Il est plus facile d’assouplir les normes que de les respecter. Envoyer des agents de santé en première ligne pour leur demander de se couvrir le visage avec un bandana revient à envoyer un soldat au front en t-shirt et en tongs.

Je ne veux pas parler. Je ne veux pas d’assurances. Je veux de l’action. Je veux des boîtes de masques N95 qui s’entassent dans les hôpitaux, données par les personnes qui les ont stockées ou par des stocks à usage moins critique. Je veux que les administrateurs d’hôpitaux non cliniques font la queue aux urgences pour demander s’ils peuvent stocker des étagères pour m’assurer que lorsque je dois me précipiter dans une pièce, le tiroir de l’équipement EPI que j’ouvre n’est pas vide. Je veux qu’ils se présentent aux urgences en demandant “comment puis-je aider” au lieu d’offrir des plans peu profonds conçus par quelqu’un qui a passé beaucoup trop de temps dans une tour d’ivoire et pas assez longtemps dans les tranchées. Je les veux dans les tranchées à côté de moi pour ce combat. Nous avons besoin d’autant de mains secourables que possible.

Je veux que des entreprises de plusieurs milliards de dollars comme 3M arrêtent toute production de tout produit qui n’est pas un EPI pour se concentrer sur la fabrication d’EPI. Je veux une entreprise comme Amazon, avec sa maîtrise de la logistique (elle peut déposer un colis à votre porte moins de 24 heures après l’avoir commandé), interrompre sa livraison de papier hygiénique en deux jours au plus offrant afin d’aider à livrer les EPI disponibles approvisionne rapidement et efficacement mes frères et sœurs d’armes de tout le pays qui en ont besoin.

Je veux que Procter & Gamble et les fabricants d’autres savons et détergents s’intensifient également. Nous avons besoin d’un détergent pour nettoyer les gommages, les draps d’hôpital et les blouses. Nous avons besoin de lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces de bureau et d’ordinateur. Qu’en est-il des fabricants de plastiques? Les blouses en plastique ne sont pas des appareils de haute technologie, ce sont de longues chemises / blouses en plastique. Allons-y. Écrans faciaux. Gants en nitrile. Allons-y.

L’argent parle dans ce pays. Cadres et millionnaires, pourriez-vous épargner de l’argent pour racheter des masques aux amasseurs et les déposer à l’hôpital le plus proche? Personne ne tolère les hausses de prix, mais les infirmières et les ambulanciers paramédicaux n’ont pas les moyens d’acheter un masque pour 50 $; Peut-être que tu peux.

J’adore la biotechnologie et la recherche, mais nous devons détourner les milieux de culture viraux pour les tests et la recherche COVID. Nous avons besoin d’une fabrication biotechnologique prête et capable de progresser si et quand des traitements ou des vaccins sont développés. Notre approvisionnement en Botox n’est pas critique, mais notre approvisionnement en antibiotiques l’est. Nous devons être en mesure de fabriquer plus de tubes endotrachéaux en plastique, pas plus d’implants mammaires en silicone. Et nous avons besoin de ventilateurs, beaucoup d’entre eux. Les ingénieurs de Tesla peuvent-ils se mettre au travail?

Voyons tout ça. Ensuite, nous pouvons parler de la façon dont nous avons tous joué notre rôle dans ce combat. Netflix et le froid ne suffisent pas pendant que ma famille, mes amis et mes collègues se battent. Notre pays a remporté deux guerres mondiales parce que le pays tout entier s’est mobilisé. Nous avons dépassé le niveau de production et dépassé tous les autres pendant que nos soldats battaient l’ennemi. Aujourd’hui, nous avons à nouveau besoin de ce niveau d’engagement. Ne vous y trompez pas: nous sommes en guerre. Les travailleurs de la santé sont vos soldats et la bataille ne fait que commencer.