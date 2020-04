Un Mexicain capturé par l’ICE libéré à risque de coronavirus

Le risque de propagation du coronavirus a fini par aider un Mexicain capturé par l’ICE. Un juge a ordonné à ICE de libérer le Mexicain au risque du nouveau coronavirus. Le Mexicain avait été arrêté par l’ICE en février pour avoir vécu illégalement aux États-Unis.

Craignant que le coronavirus ne se propage davantage, les autorités ont ordonné à ICE de libérer un détenu mexicain à New York.

Un Mexicain arrêté par des agents d’immigration américains lors d’une altercation en février a été libéré par un juge fédéral au risque de contracter un coronavirus, a rapporté vendredi l’agence de presse AP.

Le juge Paul Oetken a accepté de le libérer après que les avocats de Gaspar Avendaño-Hernández, 33 ans, du Mexique, ont fait valoir que les blessures causées par l’altercation le rendaient plus susceptible d’avoir des complications s’il était infecté par un coronavirus.

Avendaño-Hernández sera désormais surveillé par un bracelet de cheville qui indique aux agents de l’agence de l’immigration et des douanes, mieux connue sous le nom de ICE, où il se trouve constamment.

Lors de l’altercation survenue en février, avant le déclenchement de la crise des coronavirus dans le pays, des agents de l’ICE se sont rendus dans la maison de Brooklyn où Avendaño-Hernández était situé pour l’arrêter parce que le Mexicain vit illégalement aux États-Unis.

De @THECITYNY: Un homme de Brooklyn ciblé lors d’un raid de l’immigration et des douanes en février dans lequel il a été accusé et le fils de sa petite amie a été abattu au visage est gratuit – pour l’instant https://t.co/zgQ0cUgxse

– BKLYNER (@bklyner) 3 avril 2020

À l’époque, Avendaño-Hernández a résisté à l’arrestation et a reçu des chocs d’un pistolet paralysant.

Le fils de la petite amie d’Avendaño-Hernández est allé voir ce qui se passait et a reçu une balle dans le visage. Bien qu’il se remette, il a poursuivi l’agence d’immigration.

Les avocats d’Avendaño-Hernández ont déclaré au juge qu’en raison des blessures causées par les décharges, il avait développé des problèmes cardiaques qui seraient désormais dangereux s’il attrapait COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus.

La pandémie a infecté plus d’un million de personnes et tué plus de 55 700 dans le monde, selon le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, qui fonde ses données sur les rapports des gouvernements et des les autorités sanitaires de chaque pays.

USA ordonne l’accélération des versions du coronavirus

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a ordonné vendredi au Bureau des prisons de profiter davantage de la détention à domicile et d’accélérer la libération des prisonniers à haut risque qui pourraient bénéficier de cet avantage dans trois prisons fédérales où les cas de coronavirus ont grimpé en flèche. .

Les autorités ont été instamment priées de donner la priorité aux détenus du complexe pénitentiaire fédéral d’Oakdale en Louisiane, où cinq sont décédés et plus d’une douzaine sont restés hospitalisés. La liste comprend également l’établissement pénitentiaire fédéral Elkton dans l’Ohio, avec trois morts, et l’établissement pénitentiaire fédéral Danbury dans le Connecticut, où 20 détenus ont été testés positifs pour le coronavirus.

“Nous devons diligemment profiter de l’assignation à résidence, le cas échéant, afin de retirer les prisonniers vulnérables des institutions susmentionnées”, a déclaré M. Barr vendredi soir dans une note adressée au directeur du système pénitentiaire.