un mexicain rapporte un terrible isolement par un coronavirus en Asie

Ongle agent de bord mexicain Elle a raconté les conditions précaires d’isolement dans lesquelles elle vit après qu’ils l’ont placée la quarantaine en Asie même s’il n’a pas de COVID-19.

Et c’est que Fabiola Edith Vargas, 25 ans et originaire de Mexico, a eu un contact avec un homme suspecté de Coronavirus lors d’un vol de Qatar Airways le 15 mars. Maintenant, le gouvernement indien l’a mise en quarantaine aux Maldives.

Bien que le passager ait donné un résultat négatif pour COVID-19, Fabiola est isolée dans une chambre de l’hôtel Hulhule Island, qui a même des punaises de lit.

Je suis toujours enfermé, personne ne me donne d’explication. Ils m’ont dit que j’allais rester 14 jours de plus, pourquoi? Ordres du gouvernement. Personne ne nous dit rien, ils nous traitent pourri et je sais que ce n’est pas légal, je n’aurais pas à être ici », a déclaré Fabiola dans une interview avec Reforma.

Après que le Mexicain a dû s’occuper du passager de l’Inde sur le vol Doha-Maldives, à l’atterrissage, elle et d’autres ont été mises en quarantaine. Et, bien qu’elle ait déjà parlé à l’ambassade du Mexique en Inde, elle a peur de l’obtenir car elle est toujours en bonne santé, mais il n’y a que des personnes soupçonnées de coronavirus sur le site.

Ils nous ont emmenés sur un bateau sur une île à environ une heure d’ici, de Malé, qui est la capitale. Là, il y a des personnes pures qui sont soupçonnées de coronavirus », a souligné Fabiola aux médias.

Avec des informations de Reforma.

