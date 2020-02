Un micro à deux étages renversé sur la route 2: deux morts et au moins 13 blessés

Un micro double étage renversé près du kilomètre 93 de la Route 2, en direction de la ville de Buenos Aires, et il y a jusqu’ici deux morts et au moins 13 blessés, dont trois grièvement.

L’incident s’est produit environ à 6 heures du matin. Il s’agit d’un véhicule appartenant à la société Vía Bariloche qui était parti après minuit de la ville de Miramar, avec un arrêt à Mar del Plata et Il se dirigeait vers la zone de General Pacheco avec 38 passagers à bord, où je devrais arriver vers 9h30 du matin.

Le véhicule a pris la courbe qui se termine au pont qui passe sur la rivière Samborombón, a suivi longtemps et est tombé sur le tailleur de pierre central qui divise les deux voies. Le conducteur, 24 ans, et le conducteur alternatif, 35 ans, ils ont été assistés sur place à différents coups et l’alcootest a été effectué, ce qui était négatif.

Bien que les circonstances à l’origine de l’accident soient encore inconnues, une jeune femme proche de deux passagers voyageant dans le bus a déclaré qu’en accompagnant ses amis au terminal, entendu que le plus jeune des conducteurs Il a parlé à une femme d’entretien et s’est plaint qu’ils l’avaient “d’ici à là”.

«Lorsque le bus est arrivé à Miramar et que le chauffeur est venu d’un long voyage, je suppose. Quand il est monté dans le bus, il a dit à une dame quelque chose comme «ils m’envoient à nouveau en voyage». J’étais déjà fatigué, disons, “ a déclaré Farid, un passager qui voyageait au dernier étage de l’autobus et a pu sortir indemne d’un ami par la vitre avant du véhicule, qui a explosé avec le coup.

«Il y avait des gens qui avaient laissé le bus seuls. Ils étaient désespérés, pleuraient, criaient. C’était vraiment du chaos »Oriana, un témoin qui se dirigeait vers la côte par ailleurs à ce moment-là et a compté sur son véhicule pour aider les passagers quelques minutes après le revirement, avant même l’arrivée des ambulances.

La jeune femme a indiqué que le micro cassé le vestiaire et allongé sur l’herbe dans la voie centrale du côté conducteur. “La visibilité à l’époque était optimale”, at-il ajouté.

SAME, la sécurité routière et les pompiers volontaires de Chascomús et Brandsen travaillent sur place. Tous les passagers ont déjà été transférés, principalement à l’hôpital de Chascomús, et les travaux se poursuivent autour du véhicule. Le transit sur l’itinéraire est libéré.

Cet accident, le troisième en trois mois -En novembre, deux filles sont mortes dans un accident similaire lors d’un voyage de diplômés et un mois plus tard, un autre très similaire s’est produit à Mar del Plata sans décès– L’utilisation de ce type de véhicules pour le transfert de passagers longue distance a été ramenée au centre de la discussion. L’Argentine est l’un des rares pays à utiliser ce type de véhicules pour les longs trajets.