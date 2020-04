Un migrant de Puebla parvient à battre COVID-19; 4 jours plus tard, ils le retrouvent mort aux États-Unis

Facebook Barza Soccer Academy New York

Un migrant originaire de Puebla il a été admis car il a été testé positif pour coronavirus à New York, aux États-Unis. Après avoir surmonté la maladie, quatre jours plus tard, ils ont été retrouvés morts.

Ricardo, 42 ans, est allé en dialyse à l’hôpital de Belleview le 23 mars, où il a reçu un diagnostic de COVID-19. Le matin du 8 avril, il a été libéré et envoyé dans un hôtel pour récupérer, a déclaré sa sœur, Alicia, à Noticieros Televisa.

L’homme avait déclaré qu’il viendrait chez lui le lendemain, mais cela ne s’est pas produit. Le personnel de l’hôtel leur a dit que le sujet avait enregistré son départ dudit établissement.

Pendant quatre jours, des proches ont recherché Ricardo et ont trouvé son téléphone portable à l’hôpital de Monte Sinaí, et selon les informations d’un détective qui les a contactés, le migrant décédé en raison d’un arrêt cardiaque.

Alicia a déclaré qu’ils ne savent pas dans quelles conditions il a été admis et que l’hôpital n’a enregistré son admission et son congé médical qu’à un jour d’intervalle, mais ils n’ont pas enregistré le décès ni ses causes.

Avec des informations de Televisa News.

