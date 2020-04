Un militaire tué et un autre blessé par les combats entre l’armée colombienne et les dissidents des FARC à Caguán

MADRID, 13 avr (EUROPA PRESSE) –

Un soldat est décédé et un autre a été blessé par les combats entre l’armée colombienne et les dissidents des FARC dans la municipalité de San Vicente del Caguán, entre les départements de Caquetá et Meta, à l’intérieur du pays.

L’armée a rapporté sur Twitter que la victime fatale est Óscar Andrés Santiago, “qui a été assassiné par des membres du GAO E-40 résiduel alors qu’il effectuait des opérations de contrôle militaire à La Macarena, Meta”. “Nous offrons des prières pour son repos éternel”, a-t-il dit.

Selon la radio colombienne Blu Radio, le soldat a été abattu à plusieurs reprises alors que les troupes patrouillaient entre Caquetá et Meta. De plus, un autre homme en uniforme a été blessé et est admis à l’hôpital de Villavicencio.

D’autre part, l’armée a signalé la mort d’un autre soldat, Edward Fernández, “en raison de blessures causées le 6 avril dernier par un engin explosif lors d’opérations militaires à Ábrego, Norte de Santander, contre l’ELN”.

La Colombie a subi une vague de violence depuis la signature de l’accord de paix avec les FARC sur la lutte entre les autres groupes armés, y compris leurs dissidents, pour combler le vide laissé par l’ancienne guérilla.