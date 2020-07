Un missile lancé contre l’ambassade des États-Unis fait du mal à un enfant

Ils ont lancé une fusée vers l’ambassade des États-Unis en Irak. La roquette qui aurait été dirigée contre l’ambassade des États-Unis est tombée près d’une maison et d’une télévision locale. Un garçon a été blessé après le lancement d’une roquette à l’ambassade des États-Unis et est tombé près de son domicile.

Une roquette visant la zone verte fortifiée de Bagdad, où se trouve l’ambassade des États-Unis en Irak, a frappé une maison et blessé un enfant.

Le système anti-aérien C-RAM récemment installé à l’ambassade aurait pu tenter d’intercepter la fusée car elle était déjà opérationnelle samedi soir, selon des responsables irakiens cités par l’agence de presse AP.

Une série d’attaques à la roquette ont été signalées ces derniers mois près de l’ambassade des États-Unis et contre des bases américaines dans des bases irakiennes. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

La roquette a été lancée ce samedi soir depuis le quartier Ali Al-Saleh à Bagdad et a atterri à côté d’une maison près d’une station de télévision locale, selon le communiqué militaire. Un garçon a été blessé à la tête et la maison a été endommagée.

Les forces de sécurité irakiennes ont déclaré avoir déjoué une autre attaque dans la région d’Umm al-Azam qui visait à atteindre le camp Tji, une base d’entraînement au nord de Bagdad utilisée par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis.

Le dernier pic d’attaques est survenu peu de temps avant que l’Irak n’entame des négociations stratégiques avec les États-Unis, qui devraient être dominées par la question de la présence de troupes américaines dans le pays.

Les États-Unis ont critiqué le gouvernement fédéral irakien pour avoir omis de contrôler les milices soutenues par l’Iran qu’il accuse d’avoir orchestré les attaques. Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a promis de protéger les infrastructures américaines des attaques, selon les autorités.

Deux soldats américains et un britannique sont morts en mars après une attaque à la roquette contre le camp Taji.

En juin, quatre roquettes ont explosé à l’intérieur de la zone verte fortifiée de Bagdad, près de l’ambassade des États-Unis, a annoncé l’armée irakienne le 18 juin, lors de la troisième attaque depuis que les États-Unis ont entamé des pourparlers stratégiques avec le nouveau gouvernement irakien. .

Il n’était pas immédiatement clair qui était responsable de l’attaque, qui n’a fait ni victime ni dommage, mais les États-Unis ont blâmé les milices soutenues par l’Iran pour une succession rapide et récente d’attaques à la roquette contre la présence américaine en Irak.

Les attaques se révèlent être un défi majeur pour l’administration du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi, dont le gouvernement a promis de prendre des mesures contre les milices attaquant des cibles américaines.

Dans un tweet, Al-Kadhimi a déclaré à l’époque que l’attaque avait pour but de « saper notre stabilité et notre avenir » et qu’elle était « inacceptable ».

« Je ne tolérerai pas que des groupes corrompus s’emparent de notre patrie pour créer le chaos et trouver des excuses pour limiter leurs intérêts », a-t-il déclaré.