un mort et 17 blessés après avoir tiré sur une fête

Tournage de Cleveland. Une personne a été tuée et 17 autres blessées lors d’une fusillade qui a éclaté samedi soir à Cleveland en présence de gangs de motards, ont annoncé les autorités.

Un homme de 48 ans a été retrouvé abattu lorsque la police s’est rendue dans les locaux d’East Cleveland vers 23 h 30. Plusieurs blessés sont partis dans des véhicules privés et se sont rendus dans des hôpitaux locaux.

Lors de la fête, il y avait “plusieurs gangs de motards”, a indiqué la force publique. Une bagarre a éclaté et certaines personnes ont été expulsées des lieux mais sont revenues et ont tiré sur d’autres personnes, qui ont riposté.

Au total, 18 personnes, dont des hommes et des femmes, ont été abattues et ont reçu des soins dans les hôpitaux de la région, ont indiqué les autorités. Certaines blessures sont mineures et d’autres graves, a indiqué la police, bien qu’il n’ait pas donné de détails sur les victimes ni la gravité de leurs blessures.

Il y avait “plusieurs responsables” de la fusillade, ont déclaré des responsables, et l’affaire est toujours en cours d’enquête.

Tournage dans un Walmart d’Oklahoma

Une fusillade déclenchée dans un parking Walmart à Lawton, Oklahoma, a fait deux blessés, ont indiqué les autorités.

La police de Lawton enquête sur la fusillade de samedi soir à l’extérieur du Lawton Walmart sur Sheridan Road, a rapporté ABC 7 News.

Selon les autorités policières, un homme et une femme ont été abattus dans le parking vers 10 heures du soir.

L’homme victime a tenté de quitter les lieux après avoir été légèrement blessé.

La police a déclaré qu’après avoir quitté les lieux, l’homme victime s’était écrasé dans plusieurs véhicules. Des accidents mineurs ont été signalés. Toutes les victimes ont été traitées sur le site.

La victime a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins pour des blessures qui ne menacent pas sa vie.

La police a déclaré que le suspect avait fui les lieux après la fusillade dans le parking Walmart.

La police a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui avait causé le tir de Walmart jusqu’à présent.

Une fusillade à Tulare, en Californie, fait un mort et cinq blessés

D’autre part, la police de Tulare, en Californie, a répondu à une fusillade mercredi soir qui a fait un homme de 23 ans mort et une fille de 7 ans se battant pour sa vie, ainsi que deux autres hommes et deux femmes blessés.

Les informations indiquent que les tirs ont commencé vers 22 h 20 dans un complexe d’appartements de l’avenue Tulare et de la rue I, devant un skatepark à Tulare.

Un témoin oculaire a déclaré que la fusillade s’était produite lors d’une célébration d’un événement de la vie dans un appartement. Le témoin a déclaré qu’un homme armé s’est approché de la réunion dans un appartement et a ouvert le feu.

“Il y avait du sang partout”, a-t-il dit.

