Un moyen de réduire considérablement les infections hospitalières

Malgré des années d’avertissements concernant les décès et les maladies dus à des infections nosocomiales, ils restent beaucoup trop endémiques. Des centaines de millions de personnes contractent des HCAI (infections associées aux soins de santé) chaque année, dont 7% des patients hospitalisés dans les pays développés et 10% dans les pays en développement, a rapporté l’Organisation mondiale de la santé.

L’une des étapes les plus importantes pour y remédier est évidente: s’assurer que les agents de santé se nettoient toujours les mains avant d’interagir avec un patient. («Sauvez des vies, nettoyez-vous les mains», dit l’OMS.)

Mais les Centers for Disease Control and Prevention signalent que cela ne se produit pas souvent. «En moyenne, les prestataires de soins de santé se nettoient les mains moins de la moitié du temps qu’ils devraient.» Et le nombre de fois où ils devraient être énormes. «Les prestataires de soins de santé pourraient avoir besoin de se nettoyer les mains jusqu’à 100 fois par quart de 12 heures, selon le nombre de patients et l’intensité des soins», explique le CDC.

Maintenant, une nouvelle technologie se révèle faire une grande différence: les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), qui permettent des services basés sur la localisation (LBS).

Les hôpitaux ont testé des moyens d’utiliser ces services pour assurer l’hygiène des mains. Certains attribuent aux travailleurs de la santé des étiquettes indiquant leur emplacement et attachent des étiquettes similaires aux leviers de désinfectant et de distributeur de savon indiquant s’ils sont utilisés. Un hôpital de Denver a indiqué que ses taux de base de respect de l’hygiène des mains étaient passés d’environ 40% à plus de 70%. Un hôpital de Johnson City, Tenn., A également signalé des résultats positifs.

Une étude publiée dans BMJ Quality & Safety a examiné une autre façon de mettre en œuvre le RTLS pour garantir des mains propres. Plutôt que de suivre tout le personnel, un hôpital a suivi les auditeurs d’hygiène des mains lors de leurs déplacements dans l’établissement. L’étude a révélé que lorsque les distributeurs étaient à la vue des auditeurs, les agents de santé étaient beaucoup plus susceptibles de les utiliser. Ceux à portée de vue ont été utilisés plus de deux fois plus souvent.

Bien que la raison de ces changements puisse sembler évidente, il était possible qu’une fois que les travailleurs de la santé se soient habitués à l’idée d’être surveillés, ils pourraient retomber dans des habitudes établies de longue date. Les chercheurs disent que les résultats positifs étaient un signe de l’effet Hawthorne, un terme pour le changement de comportement résultant de l’observation. (Comme l’a rapporté Scientific American, le terme lui-même est quelque peu impropre, car les expériences originales de Hawthorne n’ont pas produit un tel effet.)

Le suivi des personnes n’est qu’une façon dont les services de localisation sont actuellement utilisés dans les soins de santé. Cette technologie peut être utilisée sur les appareils et autres objets pour garantir qu’ils passent par les procédures de nettoyage appropriées. Il peut aider le personnel à suivre l’équipement dont il a besoin et aider les travailleurs à suivre les patients atteints de démence qui pourraient s’éloigner.

Dans un livre blanc, mon entreprise, Quuppa, a indiqué que ces systèmes «peuvent également être mis en place pour alerter les médecins et les infirmières des patients nécessitant des soins médicaux, leur permettant de répondre plus rapidement avec des soins médicaux». Par exemple, les bracelets d’hôpital peuvent inclure des étiquettes qui montrer l’emplacement statique et le mouvement, alerter le personnel si un patient tombe ou essaie de sortir du lit contre les recommandations du médecin.

Health IT Outcome, qui suit la technologie des soins de santé, affirme que les services de localisation sont également utilisés pour augmenter la disponibilité des lits dans les hôpitaux surpeuplés. Et certains systèmes fournissent aux travailleurs de la santé des boutons de panique, ce qui les aide à obtenir une aide d’urgence lorsqu’ils en ont besoin.

À l’aube de la prochaine décennie, je m’attends à ce que les services de localisation connaissent une croissance astronomique et deviennent une partie plus importante de notre vie quotidienne. Selon une estimation, le marché mondial du LBS et du RTLS devrait atteindre 111 milliards de dollars d’ici 2025.

Et même si nous le verrons dans de nombreuses industries, de la vente au détail aux maisons intelligentes et plus encore, ses effets les plus importants se produiront de manière à aider à sauver des vies. Cela se fera également en dehors des environnements de soins de santé, comme le suivi des travailleurs dans les mines et les tunnels, la sécurité des détenus et du personnel dans les établissements correctionnels et la garantie de la sécurité dans les bâtiments publics.

Tout comme elle l’a fait au cours de la dernière décennie, la technologie des années 2020 apportera de nombreuses surprises et transformations. La clé pour ceux d’entre nous qui sont déterminés à bâtir un monde meilleur sera de développer de nouvelles façons d’utiliser la technologie pour de bon – et de s’attaquer aux problèmes qui auraient dû être résolus depuis longtemps.