Un musée du hip hop ouvrira dans le Bronx, son lieu de naissance

NEW YORK, 6 mars (.) – Le hip hop, phénomène de la musique, de la danse, de l’art et de la mode qui est passé des rues aux suites élégantes en cinq décennies, aura son propre musée dans son lieu de naissance: le New York Bronx .

Une petite exposition propose une approche de ce qui sera la maison permanente du Musée Universel du Hip Hop, qui ouvrira ses portes en 2023 pour célébrer l’histoire globale de ce mouvement.

À ce jour “il n’y a pas de lieu physique dédié à la préservation et à la célébration de l’histoire du hip hop et de sa culture”, a déclaré le directeur exécutif du musée, Rocky Bucano, dans une interview.

Le musée, rêvé par les rappeurs Kurtis Blow, Afrika Bambaataa et Grandmaster Melly Mel il y a huit ans, cherchera à garantir que “les histoires peuvent être racontées par les personnes qui ont fait l’histoire”, a ajouté Bucano.

Depuis, d’autres rappeurs, producteurs et entrepreneurs sont devenus partenaires du projet, dont Nas, Ice-T et LL Cool J.

Le hip hop est né dans le quartier new-yorkais du Bronx à la fin des années 1970. Ses éléments de danse, de rap et deejaying ont émergé de l’environnement déprimé de ce secteur de la ville, mais la manifestation artistique est devenue une partie importante du culture mondiale

L’exposition initiale raconte les premières origines de l’histoire du hip hop et sera remplacée tous les six mois. Une fois le musée terminé, l’espace de 5 570 mètres carrés comprendra des échantillons immersifs, des spectacles en direct, des projections de films et des séminaires.

L’un des points forts sera une console interactive de «récits rythmiques» créée avec Microsoft et le MIT Center for Advanced Virtuality, qui transporte les visiteurs dans l’histoire du hip hop en fonction de leurs réponses aux différents personnages d’un jeu.

“Il forme un récit personnalisé de l’histoire du hip hop en fonction de leurs préférences musicales”, a déclaré Bucano.

Les pièces exposées comprendront la boîte à rythmes Kurtis Blow originale et les premier et deuxième disques de rap sortis.

La construction débutera en juillet et l’inauguration devrait commémorer 50 ans de hip hop en 2023.

(Rapport d’Alicia Powell; Écrit par Richard Chang; Édité en espagnol par Lucila Sigal)