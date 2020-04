Un navire de l’US Navy navigue dans les eaux revendiquées par la Chine en mer de Chine méridionale

Washington (.) – Un destroyer lance-missiles de la marine américaine a navigué dans les eaux près des îles Paracel dans la mer de Chine méridionale, contestant les prétentions de la Chine dans la région, a annoncé mercredi la marine.

L’USS Barry a entrepris mardi la soi-disant “opération de liberté de navigation”, une semaine après que Pékin a augmenté ses revendications dans la région en désignant un district administratif officiel pour les îles.

Les Etats-Unis ont cherché à affirmer “les droits, libertés et utilisations licites de la mer reconnus par le droit international”, a indiqué la Marine dans un communiqué.

“Les revendications maritimes illégales et radicales dans la mer de Chine méridionale constituent une menace sans précédent pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol et le droit de passage innocent de tous les navires”, a-t-il ajouté.

Cette décision intervient au milieu d’une montée des tensions américano-chinoises sur la nouvelle épidémie de coronavirus, dans laquelle Washington a accusé Pékin d’avoir caché et minimisé l’épidémie initiale en décembre et janvier dans la ville chinoise de Wuhan.

Les États-Unis rejettent la revendication territoriale de la Chine sur une grande partie de la mer de Chine méridionale, y compris les Paracels, également revendiqués par le Vietnam et Taïwan.

On pense que la région possède de précieux gisements de pétrole et de gaz.

Dans un communiqué publié sur le site Internet de l’Armée populaire de libération, l’armée chinoise a déclaré qu’elle avait mobilisé des moyens maritimes et aériens pour suivre et avertir le navire américain des “eaux territoriales chinoises”.

L’APL a accusé les États-Unis d ‘”actes provocateurs” qui “violaient gravement le droit international et les intérêts de la souveraineté et de la sécurité de la Chine”.

L’action américaine était “également incompatible avec les efforts conjoints actuels de la communauté internationale pour lutter contre le COVID-19”, selon le communiqué.

La semaine dernière, la Chine a cherché à faire avancer ses revendications territoriales en annonçant que le Paracel et les îles Spratly voisines, le Macclesfield Bank et leurs eaux environnantes seraient administrés dans deux nouveaux districts de la ville de Sansha, que la Chine a créés sur l’île Woody, à proximité, en 2012.

Il a également annoncé les noms chinois officiels de 80 îles et d’autres caractéristiques géographiques de la mer de Chine méridionale, y compris les récifs, les monts sous-marins, les hauts-fonds et les crêtes, 55 d’entre eux immergés dans l’eau.