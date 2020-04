Un nouveau bandage repousse le sang et favorise la coagulation

L’hémorragie – le sang s’échappant abondamment d’un vaisseau rompu – est la principale cause de décès potentiellement évitable. Les bandages ne parviennent souvent pas à arrêter le saignement. Mais les chercheurs affirment avoir développé un meilleur type de pansement: un qui repousse le sang et les bactéries, favorise la coagulation rapide et se détache sans rouvrir la plaie initiale.

Tout en développant des revêtements répulsifs pour les dispositifs médicaux, des scientifiques de l’Université nationale de Singapour et de l’Institut fédéral suisse de technologie de Zurich ont découvert qu’un mélange de nanofibres de carbone et de silicone avait un effet inattendu: il stimulait la coagulation sanguine. Ils ont donc pulvérisé le mélange sur de la gaze de coton conventionnelle et appliqué de la chaleur pour le faire coller. Dans des tests en laboratoire et des expériences avec des rats, ils ont observé que ce nouveau pansement favorisait la production de fibrines, des protéines qui forment un réseau maillé sur les sites des plaies pour faciliter la coagulation. Le bandage est également resté sec, repoussant le sang, ce qui a facilité le retrait d’une plaie – et une enquête utilisant Escherichia coli a montré que les bactéries dans une solution ne pouvaient pas adhérer au matériau. Les chercheurs ont décrit leurs découvertes en décembre dernier dans Nature Communications.

Le co-auteur de l’étude, Choon Hwai Yap, ingénieur biomédical à Singapour, affirme que davantage de tests sont nécessaires pour comprendre pourquoi les nanofibres encouragent la formation de fibrine. Mais il note que la production du matériel est peu coûteuse et pourrait être reproduite à plus grande échelle. «Je pense que le nouveau bandage peut faire une grande différence dans les blessures graves, comme dans un accident de voiture ou sur le champ de bataille», explique Yap. “Dans ces situations, vous voulez éviter les saignements très rapidement en les repoussant dans la plaie, au lieu de tremper et de drainer le sang du corps.”

Esko Kankuri, pharmacologue à l’Université d’Helsinki, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, prévient que des essais humains seraient nécessaires pour prouver les capacités réelles du bandage. «Cette étude a présenté la toute première observation des propriétés du matériau sur le sang et dans les plaies très aiguës et non compliquées», explique Kankuri. «Les résultats sont très bons et prometteurs, mais les conditions de laboratoire sont très loin de la réalité clinique réelle.»