Un nouveau livre capture comment la génétique remplit l’histoire de l’évolution de la vie

Neil Shubin

Panthéon, 26,95 $

Quand les descendants de poissons anciens d’abord

se sont hissés sur la terre ferme, ils ne l’ont pas fait avec les poumons évolués

spécifiquement pour cette raison. La nécessité de respirer de l’air a finalement conduit à une

changement dans la fonction d’un organe que le poisson possédait déjà. De même, lorsque les oiseaux

ont pris l’air des millions d’années plus tard, ils l’ont fait en utilisant des plumes qui peuvent avoir

à l’origine évolué comme isolant ou comme moyen d’attirer des amis.

Dans certaines

Assemblée requise, Neil Shubin, un paléontologue, explore ces derniers et d’autres

grandes innovations évolutives, ainsi que les changements génétiques invisibles qui

les a rendus possibles. Le livre est une impressionnante chronique de ce que la génétique

la recherche au cours des dernières décennies a fait pour compléter l’histoire de

l’évolution, un conte raconté autrefois à travers les fossiles, l’anatomie et la physiologie seulement.

Pour

Par exemple, des études montrent que les gènes dont les poissons ont besoin pour construire des vessies natatoires – la

organe qui aide à contrôler la flottabilité – sont les mêmes que ceux utilisés par les poissons-poumons et les humains

pour construire des poumons. Cette réaffectation, à la fois des gènes et des caractéristiques anatomiques, est un

thème récurrent dans l’arbre de vie, note Shubin.

Dans certaines

cas, des mutations génétiques déclenchent la production de nouvelles protéines, qui peuvent

soit remplir de nouvelles fonctions, soit exécuter plus efficacement d’anciennes tâches et, à son tour,

améliorer la survie de l’organisme. Dans d’autres cas, les mutations font que les gènes

être allumé ou éteint plus tôt ou plus tard dans le développement et à différents endroits

dans un embryon. Ces changements peuvent altérer le développement des crânes, des nageoires et des membres

et d’autres caractéristiques anatomiques, et entraînent parfois des caractéristiques totalement nouvelles.

Un grand nombre de

ces ajustements peuvent survenir lorsque les gènes se dupliquent, un processus qui permet

une copie d’un gène pour conserver sa fonction d’origine, mais libère le supplémentaire

copier pour changer et gagner un nouveau but. Par exemple, la recherche suggère que le

gène NOTCH2NL, qui provient de la duplication d’un gène plus primitif

et se trouve chez l’homme mais pas chez les singes, déclenche la croissance des cellules cérébrales lorsque

inséré dans l’ADN des souris de laboratoire. Le gène contribue probablement au grand

cerveau, les scientifiques ont proposé.

Viral

les infections ont également entraîné des changements évolutifs chez l’hôte, les points Shubin

en dehors. La syncytine, une protéine qui joue un rôle vital dans le placenta des mammifères, est

une protéine virale qui a perdu sa capacité à infecter d’autres cellules. À un moment donné

l’évolution des mammifères, la protéine a été incorporée dans la génétique de ses hôtes

code et mis au travail, créant des voies intercellulaires qui permettent aux nutriments et

d’autres substances s’écoulent entre les mères et les embryons.

En adoptant une perspective historique et en racontant l’accumulation progressive de connaissances sur les gènes et leurs effets, Shubin transforme un sujet compliqué en une lecture fluide et fascinante.

