Un nouveau médicament contre le coronavirus est prometteur dans les tests sur les animaux

Un médicament oral a pu entraver le coronavirus derrière COVID-19 alors qu’il tentait de se répliquer dans les cellules pulmonaires humaines dans des tubes à essai, ont rapporté lundi des scientifiques. Elle a également empêché les coronavirus étroitement apparentés de se reproduire chez la souris pendant plusieurs jours et amélioré leurs fonctions pulmonaires. *

Le médicament, appelé EIDD-2801, interfère avec un mécanisme clé qui permet au virus du SRAS-CoV-2 de se reproduire en grand nombre et de provoquer des infections, ont expliqué les chercheurs dans la revue Science Translational Medicine. Les essais sur l’homme n’ont pas encore été effectués, mais si l’effet est similaire chez l’homme, le médicament serait la première pilule disponible pour aider à la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 1,3 million de cas et environ 76400 décès dans le monde. Un médicament oral serait une aubaine, car il serait plus facile d’administrer à plus de personnes qu’une injection intraveineuse.

L’étude a été réalisée par une équipe de l’Université Emory, de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et du Vanderbilt University Medical Center à Nashville, au Tennessee. Une société qui a autorisé le médicament, Ridgeback Biotherapeutics, vient d’être autorisée par l’US Food and La Drug Administration commencera 10 essais de la pilule antivirale sur les patients dans les prochains mois.

La même collaboration universitaire avait déjà montré que le remdesivir de médecine expérimentale de Gilead Sciences était efficace pour arrêter la réplication des coronavirus à l’origine des épidémies d’origine du SRAS et du MERS. Le remdesivir a retenu l’attention car il est entré dans les essais cliniques contre le SRAS-CoV-2 en mars, et les premiers résultats pourraient arriver fin avril. Les résultats annoncés hier indiquent que l’EIDD-2801 a peut-être encore plus réussi à perturber la réplication des coronavirus que le médicament Gilead. Le 20 mars, les chercheurs enquêtant sur EIDD-2801, co-dirigés par Tim Sheahan de Chapel Hill, ont publié les résultats de leurs études sur le serveur de préimpression bioRxiv tout en les soumettant à un examen par les pairs. Compte tenu de la crise actuelle du COVID-19, «il était important de partager», explique George Painter, professeur de chimie et directeur exécutif de l’Emory Institute for Drug Development, qui a d’abord produit le médicament.

En 2018, Painter et les laboratoires qu’il dirige ont identifié l’activité d’EIDD-2801 lors d’une recherche d’un médicament universel contre la grippe. En octobre dernier, avant le déclenchement de la pandémie, le programme Emory avait obtenu 15,9 millions de dollars de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pour effectuer des tests humains du médicament contre le virus de la grippe qui allait probablement circuler plus tard dans l’année. Lorsque le SRAS-CoV-2 est apparu, le groupe de Painter a immédiatement changé d’orientation.

EIDD-2801 inhibe les opérations d’auto-copie du coronavirus d’une manière différente du remdesivir. Alors que le remdesivir arrête complètement ce processus de réplication, EIDD-2801 introduit des mutations – des erreurs – dans l’ARN du virus car il fait des copies de sorte que l’ARN viral est tellement endommagé qu’il ne peut pas infecter les cellules. Une autre caractéristique du médicament est qu’il est capable de fonctionner contre une multitude d’autres virus à ARN. Ainsi, il pourrait servir d’antiviral polyvalent, de la même manière que certains antibiotiques peuvent agir contre une grande variété de bactéries. Dans plusieurs études précliniques, des chercheurs de plusieurs laboratoires ont montré que l’EIDD-2801 était efficace contre plusieurs souches de grippe, ainsi que les virus du virus respiratoire syncytial et les virus du chikungunya, de l’encéphalite équine vénézuélienne et de l’encéphalite équine orientale – tous des microbes qui intermittents surgissent dans différentes parties du monde et provoquent une maladie répandue dans leur sillage.

Le composé peut être initialement bénéfique en tant que «prophylaxie [that] les travailleurs de la santé peuvent prendre pour prévenir une infection », explique Wayne Holman, co-fondateur de Ridgeback Biotherapeutics, basé à Miami, qui a autorisé le médicament de la société de biotechnologie à but non lucratif d’Emory Drug Innovation Ventures à Emory (DRIVE). Une autre utilisation potentielle d’EIDD-2801 pourrait être de protéger les résidents et les travailleurs des maisons de soins infirmiers non infectés si une éclosion se produit à l’intérieur d’un établissement. Holman dit que l’objectif plus large est d’avoir une pilule orale qui peut être prise deux fois par jour par les patients à domicile au début de la maladie pour l’empêcher d’évoluer vers l’hospitalisation, la ventilation mécanique ou la mort.

En plus de planifier des essais cliniques aux États-Unis, Ridgeback a également demandé aux autorités du Royaume-Uni de commencer des tests là-bas également. “Nous avons effectué trois à quatre ans de travail de développement au cours des trois à quatre dernières semaines en réponse à la nouvelle pandémie”, a déclaré Holman.

* Note de l’éditeur (4/7/20): Ce paragraphe a été modifié après publication pour corriger la description des résultats de l’étude. Seuls les coronavirus liés au SARS-CoV-2 ont été testés chez la souris, pas le SARS-CoV-2 lui-même.

