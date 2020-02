Un nouveau parasite lézard est le premier connu à passer de maman à bébé

Pour Nathalie Feiner, c’était juste une autre

journée au laboratoire. Dans le cadre de son travail pour comprendre comment le lézard des murailles

s’adapte à un climat changeant, le biologiste évolutionniste observait un

de ses œufs sous un microscope quand elle a attrapé une vue étrange. “Quelque chose était

emménager là-bas », explique Feiner, qui était à l’Université d’Oxford à l’époque.

Par inadvertance, elle avait trouvé un ver parasite qui peut passer d’une mère lézard à ses embryons, Feiner, maintenant à l’Université de Lund

en Suède, et ses collègues rapportent dans une étude sous presse dans le numéro de mai 2020

de l’American Naturalist.

Les parasites se déplaçant à travers les générations ont

a été bien documenté chez les mammifères. Mais c’est la première preuve d’une telle

transmission chez toute amniote pondeuse, un groupe qui comprend des oiseaux et

reptiles, explique Daniel Noble, un écologiste évolutionniste à l’Australian

Université nationale de Canberra. L’étude «établit des

l’histoire et ouvre une toute nouvelle série de questions passionnantes »,

Noble, qui n’était pas impliqué dans l’étude.

L’équipe de Feiner a recueilli et disséqué

des centaines d’oeufs de 85 lézards muraux femelles capturés dans six endroits différents

en Italie, en France et en Angleterre. Parmi ceux-ci, les vers parasites ne sont apparus que dans

œufs de quelques lézards des Pyrénées françaises. Les mères d’embryons infectés aussi

portait les nématodes parasites, l’équipe a trouvé. Mais alors que les nématodes résident généralement

dans l’intestin et le rectum de leurs hôtes, ceux-ci ont été trouvés dans les ovaires de la

lézard (Podarcis muralis). Autant que

16 nématodes ont été trouvés nageant librement entre les follicules. Cette proximité

au développement des œufs peut permettre à ces vers d’infecter les embryons,

disent les chercheurs.

Pour la première fois, les chercheurs ont la preuve d’un ver parasite passant de la mère au bébé lézard. Ici, un nématode élancé se tortille à l’intérieur du casse-tête d’un lézard à paroi commune embryonnaire, comme on le voit dans une vidéo prise au microscope.

Chez les oiseaux, les crocodiles, les tortues et autres

reptiles, la coquille dure et calcifiée commence à se former à l’intérieur de la mère

l’embryon est très jeune. Chez les lézards et certains serpents, cependant, le processus

commence seulement après un stade particulier du développement du cerveau embryonnaire est

Achevée. Ce retard dans la formation d’une coquille d’oeuf pourrait être juste la fenêtre que ces

les vers exploitent pour entrer et s’installer dans le cerveau d’un embryon.

On ne sait pas comment les vers migrent de

maman à l’embryon, mais se cacher dans le casse-tête leur permet d’échapper à l’embryon

système immunitaire. Le ver reste ensuite en place jusqu’à l’éclosion de l’œuf. Le parasite ne

ne semble pas endommager le bébé lézard.

“Il est vraiment possible qu’ils aient

juste coévolué pour que les nématodes puissent survivre et faire face à la tête, et

le lézard ne me dérange pas. Ils peuvent donc exister avec bonheur », explique Feiner.

Une analyse génétique suggère que cette

ver parasite est un proche parent de Spauligodon,

un instinct

genre de parasite également trouvé chez ces lézards des Pyrénées (SN: 3/18/08). Pour un nématode qui vit dans l’intestin, «il se peut

être une très grande étape évolutive »pour passer aux ovaires, explique Feiner.

De plus amples recherches aideront à répondre

questions sur comment et quand ces vers ont évolué, impacts sur leurs hôtes lézards

et si la transmission de la mère à l’œuf est propre ou non à cette population.

Ce mode de vie parasitaire pourrait être beaucoup plus courant qu’on ne le pense, dit Feiner,

“C’est juste qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui examinent le cerveau de

embryons. “