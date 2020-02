Un nouveau procédé pourrait permettre une production de plastique plus durable

L’éthylène est le produit chimique industriel le plus populaire au monde. Les consommateurs et l’industrie demandent 150 millions de tonnes chaque année, et la majeure partie de cette somme est destinée à d’innombrables produits en plastique, de l’électronique au textile. Pour obtenir de l’éthylène, les sociétés énergétiques décomposent les hydrocarbures du gaz naturel dans un processus qui nécessite beaucoup de chaleur et d’énergie, contribuant aux émissions provoquant le changement climatique.

Des scientifiques ont récemment fabriqué de l’éthylène en combinant du dioxyde de carbone, de l’eau et des molécules organiques à la surface d’un catalyseur en cuivre à l’intérieur d’un électrolyseur – un appareil qui utilise l’électricité pour déclencher une réaction chimique. Le processus, décrit en novembre dernier en ligne dans Nature, pourrait ouvrir la voie à l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première pour les produits chimiques et potentiellement les carburants, contribuant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à réduire les émissions industrielles de carbone.

La découverte découle d’un travail publié l’année dernière par l’ingénieur de l’Université de Toronto, Ted Sargent, décrivant un processus similaire qui consommait plus d’électricité et était globalement moins efficace. Donc, Sargent dit qu’il a recherché des chercheurs du California Institute of Technology qui sont «des ceintures noires dans la conception et la synthèse moléculaires».

Les chimistes de Caltech Jonas Peters et Theodor Agapie et leurs collègues ont expérimenté des molécules organiques à ajouter au catalyseur au cuivre. Un sel d’arylpyridinum s’est avéré être la molécule de Goldilocks, dit Sargent: il a formé un film insoluble dans l’eau sur le cuivre qui a positionné le dioxyde de carbone afin que ses molécules réagissent le plus efficacement les unes avec les autres, sans ralentir la réaction. Le résultat a été plus d’éthylène, avec moins de sous-produits tels que le méthane et l’hydrogène.

Néanmoins, le processus doit devenir encore plus efficace avant de pouvoir être commercialisé et d’utiliser du charbon épuré ou capté dans des installations telles que les centrales électriques au charbon ou au gaz. La baisse des coûts énergétiques, déjà constatée avec des sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien, pourrait également contribuer à la rendre plus réalisable.

«Il s’agit d’une percée importante», explique Randy Cortright, conseiller principal en recherche au National Renewable Energy Laboratory à Golden, au Colorado, qui n’a pas participé à l’étude. Ce résultat, dit-il, est “quelque chose auquel beaucoup de gens vont prêter attention, et ils vont pouvoir s’appuyer”.