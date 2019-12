Un nouveau rapport révèle que plus de 1,6 million de Vénézuéliens vivent en Colombie

Plus de 1,6 million de Vénézuéliens vivent en Colombie, dont 719 189 sont régulièrement dans le pays et 911 714 sont irréguliers, a rapporté mardi Migration Colombie dans un rapport qui est coupé au 31 octobre.

Sur les 1 630 903 Vénézuéliens en Colombie, 327 635 (20%) sont basés à Bogotá; 93 140 à Barranquilla, capitale du département des Caraïbes de l'Atlantique; 92 864 à Cúcuta, qui a le principal poste frontalier entre les deux pays, et 78 622 à Medellín, Antioquia (nord-ouest).

Par départements, celui qui a reçu le plus de monde est Norte de Santander, dont la capitale est Cúcuta, avec 183 215, suivie de l'Atlantique avec 156 346, des Caraïbes de La Guajira avec 155 689 et d'Antioquia avec 136 829.

Pour présenter le chiffre, Migración Colombia a croisé les dossiers administratifs du Système d'information sur l'enregistrement des étrangers (SIRE), le Permis spécial de permanence (PEP), les entrées migratoires et le Registre administratif des migrants vénézuéliens (RAMV)

"Les informations enregistrées correspondent à ce qui s'est manifesté volontairement par les Vénézuéliens dans les systèmes éliminés et à la collecte générée des vérifications migratoires développées par Migración Colombia", a ajouté l'entité.

Le 10 décembre, le dictateur Nicolás Maduro a déclaré que les autorités du gouvernement colombien "exagèrent les chiffres" des migrants vénézuéliens dans ce pays afin de demander des ressources et de "voler le monde".

"Les chiffres sont exagérés, le gouvernement de la Colombie pour voler le monde, pour demander de l'argent (argent)»Dit Maduro dans un acte de gouvernement.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (Acnur) ont indiqué à la mi-novembre que 1 350 millions de dollars étaient nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires des réfugiés et migrants vénézuéliens.

Le 15 novembre, l'ONG Norwegian Council for Refugees (NRC) a averti que quelque 400 000 enfants vénézuéliens ne vont pas à l'école au Brésil, en Colombie et en Équateur et 48% ne le font pas parce que les salles de classe du Les populations hôtes sont surpeuplées.

Selon une enquête que le NRC a menée en 2018 dans les zones frontalières des trois pays et leur expérience sur le terrain, en Colombie par exemple, 58% des enfants vénézuéliens en âge scolaire ne fréquentent pas l'école ou sont inscrits.